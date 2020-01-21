台灣單車軟體新創Velodash獲得國發基金與日本企業2,100萬元的天使輪投資，而藉由這個機會也能理解「天使輪」是什麼、2,100萬算多嗎？

台灣單車軟體新創Velodash（沛司科技），宣布完成天使輪募資2,100萬新台幣。

此輪募資投資人包含國發基金與日本商家支付整合平台NIPPON Platform Group，Velodash創辦人暨執行長黃彥菱表示，資金將用於擴建軟體團隊，進一步升級針對活動方設計的追蹤管理平台Staff，和旗下單車活動市集Velodash，並將服務拓展至日本和其他亞洲市場。

助日本地方創生，台新創Velodash獲日企投資

Velodash是一款能規劃單車路線，與好友分享享受團騎樂趣的App。Velodash Staff則是單車活動主辦方的商用方案，讓主辦方打開手機就能掌握各國團隊與車群的最新位置，也讓報名者回報突發事況等功能。

台灣單車軟體新創Velodash的企業版本「Velodash Staff」的使用圖。 Velodash

2018年新加坡國慶單車環島活動，便是採用Velodash Staff作為主要平台。此外，在2019年台中自行車嘉年華、京都美山的Green Ride都有Velodash的身影。

Velodash的「智慧中控中心概念」，不只服務日本、台灣與香港等多地的單車活動管理之外，未來Velodash還會將產品推廣到更多不同的戶外活動。

「 我們認為Velodash的產品在日本非常有潛力，很適合日本市場在運動產業升級與地方創生的趨勢。 」NIPPON Platform Group執行長特助関口大樹先生說，這也是NIPPON Platform Group第一次投資台灣新創。

天使輪拿2,100萬元算多嗎？

台灣新創Velodash獲得的「天使輪」是什麼意思？

新創募資的階段大略分成線性的種子輪、天使輪、A輪、B輪、C輪.......。每一家投資機構與新創對於輪次的認定都不太一樣，但概略來說，種子輪與天使輪是相對早期的募資階段，ABC輪則是已有穩定的商業模式，慢慢擴大經營面。

以Velodash所獲得的天使輪來說，此時的投資人通常是天使投資人、孵化器、加速器與天使投資機構等。

也因為在此階段的新創風險仍相當高，財務數字通常也不會好看到哪裡去，拿到的募資金額通常不大。

至於常看到的pre-A、A+、B+等，則是投資方與新創認為尚未達到下一輪的目標、規模等，所設立的名稱。

日期 企業 金額 輪次 2019/1 車麻吉 3,600萬 種子輪 2019/1 9floor 千萬 種子輪 2019/5 BZNK 近千萬 pre-A 2019/8 糖話生醫 百萬美元 pre-A 2019/8 果物配 近2,000萬 pre-A 2019/9 Eatgether 2,000萬 pre-A 2019/9 愛微科 約3,000萬 pre-A 2019/12 StyleMap美配 2,000萬 pre-A 2019年台灣新創種子輪至pre-A輪次

同樣以Velodash來說，2,100萬相對於《數位時代》所整理的2019年募資列表中從種子到pre-A輪次來說，算是相當合理的數字，甚至可以說是台灣新創近一年來所獲得的種子至pre-A輪，約莫都坐落在2,000萬元上下。

責任編輯：陳映璇