靠著向設計師收取廣告費用以及部分B2B的廣告業務合作，美髮設計師預約平台StyleMap也在2019年達成損益兩平，下一步要朝向更多「美」的領域前進。

美髮設計師預約平台StyleMap美配於12月宣布完成近2,000萬台幣的Pre-A輪募資，投資人包含遊戲業者網銀國際與新創加速器創夢市集。

美配創辦人暨執行長程瀚平（首圖後排左二）表示，此輪資金將投入平台新開發的行動支付功能「美Pay」，並跨出美髮領域，前進「美」的相關產業如美甲、美容、美睫等做準備。

推支付「美Pay」 ，朝更大的美容市場插旗

美配成立於2016年3月，於2016年8月上線美髮設計師預約平台StyleMap，目前團隊人數共14人，於2019年初達成損益兩平。

美配透過集結設計師的美髮作品，提供消費者搜尋髮型、預約設計師的服務，自2016年成立以來，美配累積超過8,000名設計師， 平均每月成功媒合美髮服務的次數更高達2萬次 。

美配最主要的商業模式，是與設計師收取廣告推廣的費用，在今年底推出的美Pay也拓展出不同的商業模式。

為提供使用者更好的體驗，美配於2019年底推出支付功能「美Pay 」，消費者在App內綁定信用卡後，預約並完成美髮服務後，即可在App內結帳，當中美配會收取部分手續費。程瀚平認為，美Pay不僅能補足平台服務最後的支付環節，其回饋金與推薦機制更能為美髮業者、消費者及平台帶來三贏。

在StyleMap的App用信用卡綁定美Pay後，即可在預約且完成美髮服務後，直接在App上付款。 StyleMap美配

美Pay上線僅一個月時間，全台已有超過300間美髮沙龍導入。程瀚平表示，2020年的目標為全台支援美Pay店家數達3,000間，平均每月透過美Pay完成的交易數量達5萬筆。

「不只是美髮，未來包括購買髮品等所有相關服務，都能用美Pay支付。 」程瀚平說。

遊戲業者為何投資美髮預約平台？

比較特殊的是美配本次的投資人包含網銀國際。網銀國際旗下最知名的遊戲為星城Online，也因經營有電競戰隊，成立狼谷娛樂跨足電競娛樂領域，儘管事業版圖多元，似乎與美配難有關聯。

不過，創夢市集加速器是由網銀國際、華義國際、遊戲橘子等企業公同成立，而美配也是創夢市集加速器內的團隊。據了解，美配是由創夢市集介紹給網銀國際認識，未來網銀國際也會分享過去在消費者端用戶的發展經驗，給予美配平台發展技術與行銷上的協助。

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責任編輯：陳映璇