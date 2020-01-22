遠航停飛超過一個月時間，董事長張綱維與新投資人代表22日召開記者會，表示找到願意接手的投資人，願意注資30億，前提是政府願意讓遠航復飛。

遠東航空去年12月無預警停飛，董事長張綱維當時聲稱有10億資金將到位，一個多月過去了，積欠員工12月的薪水沒有下文。

張綱維今（22）日偕同投資人代表蔡慧玲一同召開記者會，向政府喊話，他表示投資人注資條件是遠航不廢照，交通部同意復飛，等於是把千位員工生意的這顆球丟給政府解決。他會上也身段放軟，表示「個人願意放棄一切，只為員工生計。」

張綱維今（22）日偕同投資人代表蔡慧玲律師一同召開記者會，公開向政府溫情喊話，「個人願意放棄一切，只為員工生計。」 高敬原攝影

蔡慧玲表示，目前主要投資人願意募集15~20億元資金，投資團隊預計可以拿出30億，但這一切的前提是，政府願意讓遠航復飛。

記者會後交通部也發出聲明，表示不論廢照與否，有意願的投資人，必須依相關規定提出申請，只是明天就是小年夜，張綱維資產又被銀行假扣押，1千多名遠航員工的生計仍無下文。

投資人浮上檯面，張綱維盼政府同意復飛

「造成社會、旅客、公司的困擾，我再次道歉。」記者會一開始，張綱維再次強調遠航一直以來都是由他個人獨資，如今面臨資金斷鏈危機，自認是自己能力不足，而支撐他走過來的最大信念，就是公司一千多名員工，「個人願意放棄一切、不計盈虧榮辱，也一定要維護員工家庭生計。」甚至願意完全退出遠航經營。

張綱維今日召開記者會，就是希望在沒支付員工薪資下，仍期盼交通部不要廢照，能夠讓遠航復飛。

張綱維表示，由於個人能力的不足，又被銀行假扣押，他願意交出經營權，這陣子已經找到有意願接手的投資人，願意挹注30億的資金、組建新的經營團隊，並優先發放積欠員工的薪水。但是前提是，政府必須明確告訴投資人，復飛所必需的條件。

「我在這邊懇求，政府一向最注重勞工生存權，希望政府給遠航一個生存機會。」張綱維表示，如果交通部最後選擇廢證，那麼就等同完全判遠航死刑。 高敬原攝影

「我在這邊懇求，政府一向最注重勞工生存權，希望政府給遠航一個生存機會。」張綱維表示，如果交通部最後選擇廢證，那麼就等同完全判遠航死刑。

記者會上，投資人代表蔡慧玲律師也共同出席，她表示，希望政府不要讓遠航廢證，因為復飛需要花上4~6個月跑流程，投資人如果要注資，等於有半年的時間都在燒錢，自然就不願意投入。

主要投資人蔡孟哲，願意募集15~20億的資金，但潛在的投資人不只有他，整個投資團隊的目標，是能夠募集30億資金。 高敬原攝影

蔡慧玲表示，她所代表有意願接手的投資人是博士蔡孟哲，「他資金雄厚，有高度意願接手。」而蔡孟哲願意接手的原因，是考量到一千多名員工的生計，以及離島居民的交通權益。而媒體報導，蔡孟哲是全球新聞股份有限公司（TraNews）負責人，他背後另有金主有意出手，疑似來自新加坡。

主要投資人蔡孟哲，願意募集15~20億的資金，但潛在的投資人不只有他，整個投資團隊的目標，是能夠募集30億資金。張綱維表示，一旦資金到位，就會優先發放積欠員工的薪資。

投資人須提出申請，年前確定發不出欠薪

蔡慧玲表示，自己是台北地方法院指派的重整人，2015年遠航重整的記者會也有參與，很感謝張綱維在遠航最辛苦的時候，願意跳進來接手，自己對遠航也有非常深厚的感情。

她指出，遠航重整前，有七千多個債權人，「現在公司的淨值仍有10幾億，是體質好的航空公司。」目前發生的困難是資金斷鏈，張綱維在也願意交出經營權，只要有新的投資人加入，遠航又是一家全新體質的航空公司。

針對記者會上張綱維呼籲政府復飛，交通部發出聲明表示：「不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請。」 高敬原攝影

針對記者會上張綱維呼籲政府復飛，交通部發出聲明表示：「不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請。」並呼籲張綱維儘速發放積欠員工之薪資，讓員工好好過年。

不過明天就是小年夜，員工薪資是否能如期發放？張綱維表示目前所有資產都被假扣押，「我也無能為力。」沒有明確復飛條件，投資人資金一時半刻也進不來，確定無法在過年前發出薪資。

責任編輯：蕭閔云