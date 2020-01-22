傳統1月份屬於年度徵才淡季，但企業搶才卻沒有鬆懈，2020年1月仍有超過3萬家企業在104開出64.6萬個工作機會。究竟年後轉職該怎麼選？根據104人力銀行數據顯示，AI人才需求相當強勁，職缺5年翻3.2倍，半導體仍是薪資最敢給的產業。
AI職缺5年成長3.2倍，上看8,000個
分析104人力銀行資料庫，2014年平均每月有2,468個AI相關的工作機會，截至2019年已達7,926個，是五年前的3.2倍。
AI相關人才需求前十職缺中就有七個為工程師， 當中由軟體設計工程師奪冠，其次為演算法開發工程師、韌體設計工程師、Internet程式設計師 。AI產業除工程師技術職之外，對於業務人員的需求也日趨增加。
10大年薪最高行業，半導體業86.6萬居冠
104人力銀行總經理黃于純說，產業薪資反映過去營收、目前經營、及未來願景，根據104《薪酬白皮書》，平均年薪最高的前十大產業，多和半導體、ICT資通訊、軟體網路、以及金融相關。
平均年薪最高為半導體產業的86.6萬、電腦及消費性電子製造業的82萬以及倉儲或運輸輔助業的80.6萬。
從公司來看，哪家最敢給？
2019年，金管會要求上市櫃企業率先公布員工薪資行情，從總體薪資到扣除管理職員工薪資，一步步讓企業薪資更透明化，背後目的是帶動企業主重視薪資福利。
因此透過公開資訊觀測站，能夠直接查詢到上市公司非管理職員工的平均薪資，聯發科平均非主管職員工年薪270.5萬元居上市公司第一，聯詠254.2萬元第二，鴻海集團中的鴻準254.7萬元第三，鴻海225.5萬元第四，第五名是創意電子。
主要還是以半導體業、電子業為主，直到第8名的和泰車，才出現第一個「非半導體與電子業」的其他產業。
責任編輯：陳映璇