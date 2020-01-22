年後轉職、跳槽怎麼選？從104人力銀行、上市櫃公司公布的薪資數據來看，半導體業仍是最敢給的類別，另外AI人才需求也相當強勁。

傳統1月份屬於年度徵才淡季，但企業搶才卻沒有鬆懈，2020年1月仍有超過3萬家企業在104開出64.6萬個工作機會。究竟年後轉職該怎麼選？根據104人力銀行數據顯示，AI人才需求相當強勁，職缺5年翻3.2倍，半導體仍是薪資最敢給的產業。

AI職缺5年成長3.2倍，上看8,000個

分析104人力銀行資料庫，2014年平均每月有2,468個AI相關的工作機會，截至2019年已達7,926個，是五年前的3.2倍。

AI相關的工作機會數從2014年的2,468個成長至2019年的7,926個，增加221%，約為3.2倍。 104人力銀行

AI相關人才需求前十職缺中就有七個為工程師， 當中由軟體設計工程師奪冠，其次為演算法開發工程師、韌體設計工程師、Internet程式設計師 。AI產業除工程師技術職之外，對於業務人員的需求也日趨增加。

AI人才需求最多的職務 軟體設計工程師 2,530 演算法開發工程師 1,096 韌體設計工程師 264 Internet程式設計師 237 國內業務員 233

10大年薪最高行業，半導體業86.6萬居冠

104人力銀行總經理黃于純說，產業薪資反映過去營收、目前經營、及未來願景，根據104《薪酬白皮書》，平均年薪最高的前十大產業，多和半導體、ICT資通訊、軟體網路、以及金融相關。

台灣產業年薪Top 10 半導體業 86.6萬 電腦及消費性電子製造業 82萬 倉儲或運輸輔助業 80.6萬 軟體及網路相關業 79.1萬 電信及通訊相關業 75.8萬 電子零組件相關業 75.1萬 光電及光學相關業 71.3萬 法律、會計、顧問、研發業 70.3萬 營建業 68.3萬 金融投顧相關業 67.3萬

平均年薪最高為半導體產業的86.6萬、電腦及消費性電子製造業的82萬以及倉儲或運輸輔助業的80.6萬。

從公司來看，哪家最敢給？

2019年，金管會要求上市櫃企業率先公布員工薪資行情，從總體薪資到扣除管理職員工薪資，一步步讓企業薪資更透明化，背後目的是帶動企業主重視薪資福利。

非管理職員工的平均年薪Top 10 半導體業 聯發科 270.5萬 半導體業 聯詠 254.2萬 其他電子業 鴻準 245.7萬 其他電子業 鴻海 225.5萬 半導體業 創意 220.1萬 半導體業 台積電 200.9萬 半導體業 瑞昱 199.3萬 汽車工業 和泰車 199.3萬 半導體業 祥碩 183.9萬 半導體業 晶豪科 183.8萬

因此透過公開資訊觀測站，能夠直接查詢到上市公司非管理職員工的平均薪資，聯發科平均非主管職員工年薪270.5萬元居上市公司第一，聯詠254.2萬元第二，鴻海集團中的鴻準254.7萬元第三，鴻海225.5萬元第四，第五名是創意電子。

主要還是以半導體業、電子業為主，直到第8名的和泰車，才出現第一個「非半導體與電子業」的其他產業。

責任編輯：陳映璇