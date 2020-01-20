foodpanda官方今（20日）提出三點回應罷工，但針對引發最多爭議的「每單」費用，並未表明如何因應，強調仍在評估與觀察中。

foodpanda外送員不滿薪資制度調整，接單薪資從每份70元下修至60、57元不等，自16日起在北、中、南串連罷工、並至各地勞工局申訴。事件延燒至今，官方今（20）日提出三點回應，但針對引發最多爭議的「每單」費用，並未表明如何因應，強調仍在評估與觀察中。

推即時沖銷系統，避免「預先儲值」

foodpanda是台灣較早主打「現金支付」的外送平台，一直以來吸引不少學生族愛用。為了控管金流，官方建立5千元代收款項門檻，外送員要在規定時間內將金額匯回公司帳號，否則將被暫時停權。

據了解，這項制度原先並未要求「全數匯回」，僅需讓代收款項低於5千元，但在去年年底時，官方調整了金額限制與匯回時間，引發部分外送員反彈。

對此，foodpanda表示平台自去年12月起就建置可即時更新欠款金額的「即時沖銷系統」，目前系統已進入測試階段，預估今年2月就會正式上線。foodpanda也強調，為維護外送員春節接單權益，將保持系統有兩次更新欠款時間。

停用自動休息功能

去年12月起，foodpanda在系統端增加「拒單」選項，讓外送員可視情況選擇是否接單，但若系統發現有「頻繁拒單」情況，將自動判定該名外送員可能處於無法接單狀態，因此暫時安排停權。

foodpanda表示，為了更落實承攬制精神，「將停用這項系統自動辨識功能，即日起外送員拒單並不影響後續接單權益。」

建立溝通管道

對於近來爆料、罷工風波，foodpanda表示將積極傾聽外送員回饋、觀察新制度執行狀況，會持續暢通外送員與公司溝通管道，讓外送員可透過外送夥伴幫助系統及回饋信箱與公司聯繫。

foodpanda在新聞稿中強調，公司承諾「建立可長久經營的外送環境， 會依市場環境建立並調整外送夥伴合作方案。」不過，對於日前引發抗議的每單薪資新制，官方尚未給出明確解方，僅表示將持續優化管理制度以保障外送員、店家和消費者的三方權益。

為了使官方讓步，foodpanda外送員近來在網路上串連，主打薪資制度不調回原先基礎，就「拒接超過1公里」外送訂單。雖然，官方多次對外表明，從系統數據上來看，消費者收到餐點的時間並未有太大影響，但若薪水新制仍不符外送員預期，熊貓之亂還有繼續的可能性。

責任編輯：蕭閔云