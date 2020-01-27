Fluv毛小愛針對臨時需要寵物照顧服務的毛孩家長，媒合經過審核認證的寵物愛心家長；此外，也建立中途寄養系統，希望盡最大能力幫助流浪動物。

「我是Fluv毛小愛的創辦人兼CEO－Candace，也是狗狗Skye的媽媽。我非常愛他，一分一秒都不希望他孤單或受委屈，我相信如果你有毛小孩，你應該也懂我的心情。」採訪開始，陳思璇（Candace）便說明這次創業的起因。

根據團隊內部統計的線上問卷結果（超過約兩百位的填答紀錄），每一位毛小孩的家長，每年平均11天需要他人代為照料寵物；此外，寵物一年需要約40次的美容洗澡服務。

每當逢年過節，貓狗飼主要找到合適的寵物旅館實屬不易。除了「一位難求」之外，擁有專業合法登記的寵物旅館也常有照顧不周的情況出現，包含寵物之間「大小混住」結果打架受傷，或者未結紮的寵物與其他寵物同住，卻有被侵犯的風險，關於照顧品質存在太多疑慮，許多飼主難以放心。

為了解決「找不到信任的人照顧」、「總是擔心夥伴不夠專業」等問題，以及內心擁有「想讓全世界的每一個毛小孩都能被珍惜」的夢想，Fluv毛小孩結合社群模式、AI配對等技術，針對臨時需要寵物照顧服務的毛孩家長，媒合經過線上認證的寵物愛心家長協助照顧；Fluv也建立中途寄養系統，希望盡最大能力幫助流浪動物。

在App Store 上的「Fluv毛小愛平台」。 Fluv毛小愛提供

女力創業：「斜槓」發展累積人脈

Candace 是一位有多年領導經驗的連續創業家，大學畢業後的第一份工作在美國百事企業當經理，曾帶領二十多位資深技工、作業員、工程師完成許多任務。但她不眷戀大企業的傳統文化，而是更渴望打造自己的品牌。

「我的第一間新創叫 Pink Matter Juice Bar，是以台灣火龍果為食材的飲料公司，當初在美國看到健康、可以讓消費者打卡上傳 Instagram 的美麗食品市場，然後就決定衝了！」Candace 說道，打造上一間公司時，她同時也是新創行銷顧問和好萊塢演員，這段「斜槓」經歷幫助她大量累積人脈，像是認識導師 Sophia Amoruso（Forbes Richest Self-Made Woman 2016）、多位好萊塢明星等，再加上自身團隊的努力，讓公司在一年半內產出雙倍價值。

過去在洛杉磯創業一帆風順的經驗，並沒有使陳思璇停下冒險的腳步，Candace 回憶創立毛小愛的過程，提到：「在加州生活的時候，路上一隻流浪狗都沒看過；回台灣以後，我發現中南部有一堆流浪動物，貓咪、狗狗被當成『物品』在被販售，甚至許多寵物旅館及美容院把毛小孩當做賺錢的『工具』丟在籠子裡一整天，我看到這樣的狀況，心好痛！我開始煩惱到底該怎麼樣幫助他們？」

由此初心作為新事業發展的起點，Candace 於 2018 年賣掉美國創業公司，並於 2019 年夏天回到台灣成立寵物照護的媒合平台－Fluv毛小愛。

共享式寵物服務平台：讓每一位毛小孩家長安心

Fluv毛小愛的APP服務於去年11月上線，負責行銷的祈錦玥表示：「服務媒合已有2000位使用者，社群也超過2800位粉絲。」團隊仍持續從多個社群平台爭取曝光率。

現與120多位「寵物愛心家長」合作，提供到府照顧、陪伴散步、美容洗澡等服務，解決有些寵物不喜歡出門、或無法適應寵物旅館的難題。陳思璇補充：「平台除了減輕毛小孩爸媽（尤其是白領工作者）的生活負擔，也同時讓愛動物的人可以利用資源及專長增加第二收入。」

至於「如何相信一個陌生人能夠好好照顧我的寶貝毛小孩？」團隊表示，每一位希望加入社群的夥伴（寵物愛心家長），都必須完成線上教育、通過測驗，並進行嚴格的身分認證審核、簽署責任合約；不僅如此，Fluv毛小愛透過大量蒐集社群資訊累積數據庫，可自動判斷申請者是否真心愛動物。目前負責此一項目開發的成員是陳思晴（Amy），與創辦人是姊妹關係，過去曾擔任遠傳人臉辨識AI的研發人員。

保姆必須定時上傳照片給毛小孩家人，完成「告知近況」的責任；雙方若有任何問題，由客服端協助解決。團隊補充：「雖然提供訓練、測驗、家訪等方式來預防意外發生，但如果真的發生意外，將由雙方提供證據，我們已經與國泰產險公司談成合作，20%媒合費含有保險，且保險有高達50萬的保額。」

合作對象多元：保險業、寵物生食、到府獸醫

Fluv毛小愛現主要以三個商業模式運行：

抽成20%的收費。 與廠商合作的廣告。 提供後臺數據，與保險公司合作。

陳思璇解釋：「這些數據非常有價值，現在很多保險業都想要進入寵物保險，但苦於沒有足夠的數據，以及許多貓狗沒有晶片，確實很難蒐集資料。」

根據目前法令規範：尋求他人代為照顧寵物不能付費，付費是違法行為。對此限制，Fluv毛小愛選擇將服務訂為「毛食客棧」：寵物到保姆家中作客，將提供客製化的寵物生食；而目前合作對象是汪喵星球DogCatStar，Fluv毛小愛從餐食獲利，住宿部分則不收費。團隊尚有「到府獸醫」服務，與安家行動寵醫合作。完整的預定流程分為五個步驟：

搜尋服務：團隊建議同時申請預定「多位保姆」的服務，以縮短等待保姆回應的時間；申請預訂時並不會收取任何費用。 聯絡保姆：送出預定並與保姆訊息交流，或與保姆約家訪，確認最合適自身需求的對象。 付款：確定要預訂服務時刷卡付款，此時用戶的付款會被保管於第三方帳戶，服務結束後保姆才會收到付款。 執行服務：保姆實際到用戶家中執行服務，並且定期傳送毛小孩的照片報平安，所有服務過程都含有保險。 留下評論：服務結束後，用戶可為保姆的服務留下評分與評論，幫助其他毛孩家長更加了解他（保姆）。

Fluv毛小愛舉辦的線下社群活動。 Fluv毛小愛提供

「推廣」是現階段最重要的任務

「目前需要資金做行銷和推廣到整個台灣！」陳思璇許下願景，並以「讓每個毛小孩被愛，不管是流浪動物還是家裡的毛小孩，都可以在Fluv建立的共享社群內被愛心人士照顧到」為初衷，從底層逐步影響台灣的飼養環境、降低棄養率，公司目標成為台灣最大或甚至是亞洲最大的寵物平台。

「先將台北當作創業起點，往後擴展至桃園、新竹與台中等城市。」祈錦玥補充，Fluv毛小愛未來預計到日本發展，「日本的市場規模（貓狗數量）足夠龐大，雖然他們確實相對保守，但也會很需要人幫忙照顧寵物；只要團隊能夠做到讓當地放心，就代表服務品質得到認可。」

毛小愛團隊。左起：工程師陳思晴、行銷祈錦玥、創辦人兼CEO陳思璇、業務行銷游少甫。 賀大新攝影

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

技術：目前最好使用、介面最好的寵物服務平台APP 品質：所有保姆和美容師的專業、愛心、認證、審核、信任 便利性：下載APP後點幾下就可以預約到附近的服務 價位：合理、親民 合法：其他相關平台都是非法在做營運，保姆也是違法在做寄養，毛小愛是100%合法和有保障的寵物服務平台 保障：全台第一有提供寵物保險和到府獸醫的平台

Q：最主要的客戶群？

25-40歲把毛小孩當家人對待的忙碌白領階級。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

找到了我們現在的CTO 在正式上架前一天辦了一個超大型毛小孩活動，讓全台北1/3的毛小孩爸媽都聽過我們品牌或活動 透過與使用者溝通來解決痛點

團隊資訊

公司名稱：三水有機科技有限公司

成立時間：2019/6/26

產品名稱：毛小愛

上線時間：2019/11/11

團隊人數：9名正職+2名實習

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