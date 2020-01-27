台灣元素：珍珠奶茶、茄芷袋成 icon 字體！外國設計師 Rob 以及 Holoko 為台灣專屬設計圖示字體，開放免費下載使用。

因為喜歡台灣，兩位居住在台灣的設計師：日本人 Holoko 以及英國人 Rob 攜手打造了「Taiwan Icon Font」，第一版以台灣旅遊景點為發想，把眾多台灣景點都畫成圖示字體（icon），免費提供給台灣的旅遊產業，希望在中國限制台灣旅遊的情況下，吸引除了中國以外其他國家的旅人造訪台灣。（點此免費下載）

「我們以台灣獨立運動人士金美齡的口號『STAND BY TAIWAN』為這次計劃的核心概念。我們想跟台灣人說：我們，與台灣站在一塊！」

圖片來源／Taiwan Icon Font

Holoko 表示，我們支持「台灣」，因為台灣有好大的吸引力。每年，去台灣旅遊的日本人越來越多，甚至在東京，也能見到好多人在喝珍珠奶茶。更重要的是，台灣是我們的朋友，日本人都還沒忘記日本東北大震災時台灣人的捐助。日本首相安倍晋三更稱台灣為好朋友。

圖片來源／Taiwan Icon Font

Taiwan Icon Font 的第一個版本以「旅遊」為發想。Rob 與 Holoko 進一步表示，當初在得知中國共產黨限制中國人去台灣旅遊，為台灣觀光產業帶來衝擊後，便希望藉由畫下台灣景點，讓台灣的旅遊業者能夠加以應用，除了吸引中國人以外的旅客造訪台灣外，也同時讓他們有機會了解到台灣現下的處境。

圖片來源／Taiwan Icon Font

在 Taiwan Icon Font 的 100 個圖示中，不僅搜羅了台灣國旗、本島與離島外，更有歷史建築，如故宮、中正紀念堂、台南孔廟等。此外，北中南各地的知名景點也一併囊括，包括：臺中國家歌劇院、野柳女王頭、龍騰斷橋、蘭陽博物館等。而屬於台灣人民的共同記憶：珍珠奶茶、大同電鍋、茄芷袋也入列其中。未來，他們也表示將會持續更新、發表新的圖案！（可以到這個Medium的頁面給他們鼓勵和建議）

圖片來源／Taiwan Icon Font

圖片來源／Taiwan Icon Font

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