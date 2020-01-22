亞馬遜近日在美國海外地區申請「亞馬遜藥局」的商標，似乎意謂著這間電商巨頭，將把2018年收購的醫藥業務PillPack拓展至國際市場。

醫療領域背後的龐大商機，如香甜濃膩的糖蜜般，讓科技巨頭爭相湧向這塊寶地。近期亞馬遜在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局（ Pharmacy）」，揭露將醫藥業務拓展至美國海外的野心。

亞馬遜在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局（ Pharmacy）」。 alexfan32 via Shutterstock

加拿大智慧財產權辦公室（CIPO）網站顯示，亞馬遜於1月9日申請亞馬遜藥局的商標。值得一提的是，這個商標不單單面向販售成藥與處方藥，還涉及其他的醫療領域，例如牙醫及獸醫相關的器材、藥劑。

加拿大、英國、澳洲與美國相同，均屬醫藥分業的國家。病患從醫院拿到處方箋後，需再前往藥局領藥，與台灣現行的制度不同，造就龐大的處方藥商機。

處方藥的市場潛力非常驚人，根據統計網站《Statista》的資料，2020年全球處方藥市場上看近9,000億美元，預估5年內將成長至約1.2兆美元（約新台幣36兆元）的規模，年複合成長率達7%。

從網路藥局著手，以電商模式打進醫藥領域

醫療是個進入門檻相當高的行業，由於牽扯到民眾健康甚至性命，監管制度繁複嚴格，造成外來挑戰者踏足該領域的難度，長久以來很多技術、制度早已顯得過時，給予科技巨頭著力的契機。

亞馬遜早從2017年開始，就已看上醫藥這塊蛋糕，籌組新團隊準備進軍醫藥領域；2018年更買下網路藥局新創PillPack，正式踏進遍地黃金的醫療市場。

亞馬遜於2018年收購網路藥局PillPack，正式踏足醫藥領域。 PillPack via Facebook

PillPack商業模式與亞馬遜較為雷同，病患只要按照處方箋線上下單購買藥物，平台就會在一定時間內將藥物送達，同時無須快遞或額外的服務費用，主要為慢性病患提供服務，頗受民眾青睞。

根據保險公司的調查，PillPack與傳統藥局相比，客戶滿意度分數對比為74：26，顯見這種電商模式的購藥體驗更為良好，許多人已不願大費周章定時前往藥局領藥。

然而收購完PillPack後一年，亞馬遜幾乎處於按兵不動的狀態，沒有進一步對這間網路藥局進行整合。

直到去年11月，PillPack宣佈在商標中納入亞馬遜藥房的字樣，整體名稱變為「PillPack by Amazon Pharmacy」，同時提拔PillPack執行長為亞馬遜副總裁，當時外界便認為，這項舉動是亞馬遜推動醫藥布局的預兆。

現在申請海外商標的作法，很可能代表亞馬遜將PillPack或類似的服務拓展至海外，目前PillPack僅在美國境內提供服務。

攜手醫學中心，開發醫療紀錄讀取系統

亞馬遜對醫療領域的布局，也不只有從網路藥局這個面向著手，《華爾街日報》本週指出，美國各地醫院已開始與科技巨頭共享醫療紀錄，亞馬遜也是其中一員。

亞馬遜也攜手西雅圖的醫學研究中心，期望透過龐大數據建立專為醫療機構開發的資訊讀取系統。 shutterstock

亞馬遜與西雅圖的福瑞德哈金森腫瘤研究中心合作，可調閱患者的醫療資訊，AWS正利用這些數據，計畫設計一款用於讀取醫療紀錄的軟體。但由於這些紀錄較為隱私，並且可辨識出病患的身份，也引發不小爭議。

同時被列在報導上的科技巨頭還包括微軟與IBM，他們皆與各地的醫院體系締結類似協議；另外，Google去年也曾曝光與美國第二大醫院系統Ascension合作，將醫療紀錄轉移至Google雲端上，並開發一款適合於醫療資訊的搜尋系統。

資料來源：CNBC、Daily Mail、Beckers Hospital Review

責任編輯：陳映璇