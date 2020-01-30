「疾管家」、「武漢肺炎Chatbot」、「約翰霍普金斯全球疫情地圖」三種網路工具讓你快速追蹤疫情。

武漢肺炎全球確診病例突破7,700人，至30日為止共造成170人死亡；台灣則出現9名確診病例。包含日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都接連公開表示支持台灣加入世界衛生組織（WHO），在在證明要對抗這種新型態冠狀病毒，需要所有人共同努力。

至於一般民眾除了勤洗手、戴口罩、減少出入公眾場合外，也能夠透過以下這幾種網路工具主動關心疫情變化。

疾管家line@串接疾管署最新新聞稿 疾管家

疾病管制署自2017年開始和宏達電（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作打造Line@帳號「疾管家」，過去3年間提供公費流感疫苗接種資訊、抗病毒藥劑合約院所、法定傳染病、提供新手爸媽的育兒接種、國內外疫情、旅遊防疫等互動式諮詢功能。

由於武漢肺炎疫情持續增加，疾管家訂閱人數從10萬人急增至63萬人，雙方也在春節期間增加疾病介紹、預防方法、回國民眾注意事項、國際疫情等諮詢功能。

疫情指揮中心呼籲，民眾如有相關疑問，可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入與疾管家互動，即時獲得防疫訊息。

點擊約翰霍普金斯大學追蹤地圖，可了解各城市、國家的武漢肺炎最新疫情。 約翰霍普金斯大學

若想了解全球武漢肺炎疫情，透過美國約翰霍普金斯（Johns Hopkins University）大學系統科學工程中心（Center for Systems Science and Engineering，CSSE）推出的追蹤地圖，可快速觀察疫情發展。

地圖蒐集WHO、美國疾病管制中心（CDC）、中國國家衛生健康委員會（NHC）等官方數據，以視覺化方式呈現各城市、國家的疫情嚴重程度，並統計全球確診、死亡與治癒人數。

校方表示，由於武漢是中國大陸中部的航空樞紐，機上旅客更容易將疾病向外擴散，加上新年假期的大量移動人潮，將對疫情控制帶來影響，因此才打造追蹤地圖，並將統計數據整理成Google表單，方便研究單位、民眾下載使用。

習慣使用messenger聊天，也有專屬管道追蹤武漢肺炎疫情。 武漢肺炎Chatbot

由新創團隊GoSky打造出的武漢肺炎Chatbot，能讓民眾透過Facebook messenger即時追蹤全球疫情，數據來自WHO、CDC、NHC等官方機構。

特別的是，這款機器人串接了武漢肺炎相關新聞報導，除了可在聊天視窗中掃描報導大綱，也可以分享給親朋好友一起關心。

最後，追蹤中國疫情實況，還有一個工具是：丁香園（丁香醫生）。

武漢肺炎持續蔓延，中國官方第一時間的處置應對、災情回報速度、災情數據真實性受到各界質疑。但若有台灣親人、朋友在對岸工作，醫療社群「丁香園」推出的疫情追蹤網頁，仍有一定參考價值。

丁香園成立自2000年，官方資料指出目前有超過1千萬的App用戶，其中200萬人是醫療從業人員。

相較於台灣、國外的疫情資訊統計以天為單位。丁香園的「即時播報」區串接官媒中央電視、人民日報報導，可查看各城市疫情回報、了解「重災區」情況。

責任編輯：陳映璇