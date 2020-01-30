受到武漢肺炎影響，台北國際書展宣布延期至5月舉辦。不過，台北國際電玩展、動漫節都將照常舉辦。

在春節之後，許多大型展會活動準備登場，每年固定在這時候舉辦的台北國際書展就是其中一個。但受到武漢肺炎疫情影響，在今天中午，文化部與書展基金會共同決定，由於考量書展參與度與活動品質，原定在2月4日開幕的台北國際書展將延後至5月7日至5月12日舉行。

但也有一些大型展會將照常舉辦。像是在明（31日）將在南港展覽館登場的台北國際動漫節，以及將在2月6日舉辦的台北國際電玩展，都將如期舉行。

台北國際書展宣布延期，電子書平台線上促銷將照常舉辦

文化部長鄭麗君表示，「書展延期，閱讀不停息，文化部將先於2月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。」現在在Facebook上，也可以看到朱宥勳、李屏瑤等知名作家紛紛開始發出推薦書單響應，鼓勵消費者購書。

另外，Readmoo讀墨電子書店與樂天Kobo電子書也原訂將在2月參與台北國際書展。在宣布延期後，某些行銷檔期也受到影響。不過也有許多線上活動將維持原訂計畫執行，愛書人也還是可以在線上購書，響應這一波購書活動。

Readmoo電子書線上國際書展將照常舉辦。 Readmoo

像是Readmoo電子書店在書展期間的線上優惠活動將照常舉辦，像是全站滿3本享75折優惠、單日限時超低價活動、以及mooInk系列閱讀器與套書組合優惠，這些行銷活動都將照常在2月舉辦。不過，原先將在書展現場舉辦的優惠活動，將展延至5月執行。

另外，樂天Kobo電子書為響應台北國際書展所舉辦的線上電子書籍、閱讀器行銷活動也將照常舉辦。

樂天Kobo為響應台北國際書展所舉辦的線上電子書籍、閱讀器行銷活動將照常舉辦。 樂天Kobo

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大型展會辦不辦？國外嘉賓參與度是影響主因

僅管台北國際書展在今日宣布將延期至5月舉辦，不過像是台北國際動漫節、台北國際電玩展，都將如期舉行。

在台北國際書展所發布的新聞稿中提到，在原定規劃之中，有將近50國出版單位與作者將來台與會，不過由於武漢肺炎疫情影響，書展基金會近期已經接獲部分參展單位、出版社、版權人及受邀作家反映希望延期，部分國際參展單位和國外作家已陸續表示將取消來台。

不過，據平面報導指出，今年台北國際動漫節，共邀請50名國內外動漫作者、聲優、偶像團體舉行23場簽名見面會、17場舞台演出，其中，只有一名日本老師因疫情取消活動，其餘活動皆照常舉辦。

綜合以上資訊可以看出，今年2月的大型展會能否如期舉行，國外嘉賓的參與度是其中的關鍵之一。

責任編輯：陳映璇