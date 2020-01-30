武漢肺炎疫情依舊緊張，半導體廠長江存儲、武漢弘芯、武漢夢芯都在此設廠，在武漢封城後，將如何牽動中國半導體發展？

市場看好今年半導體整體市場將要回溫，有上看7-8%的成長，沈寂已久的記憶體也在2019年第四季因去化庫存和今年AI、5G浪潮的驅動下，市場反應逐漸回溫。

研調機構Gartner認為固態硬碟、5G智慧型手機需求強勁，NAND市場將持續回溫，但是否會因為武漢肺炎的「意外到來」而打亂春節前市場對於半導體的表現？

武漢匯聚3家中國半導體業者

被下令封城的武漢是中國發展半導體的重鎮，包括由紫光集團與中國官方合資的長江存儲，主要以製造DRAM、NAND Flash記憶體為主；2019年由前台積電共同營運長蔣尚義領軍的武漢弘芯，被寄與眾望將可能帶領武漢弘芯發展7奈米的先進製程；以及以製造衛星導航定位晶片的武漢夢芯等中國新興半導體科技都將武漢作為集中地，若疫情持續無法控制，是否會對記憶體市場供貨帶來影響？

投資銀行Cowen分析師Krish Sankar在其報告中指出，長江存儲是中國NAND Falsh的生產龍頭，若因為疫情而導致春節假期延長，造成原物料供應不及或是暫停生產，恐會影響長江存儲和中國其他工廠的製造活動；瑞穗分析師Vijay Rakesh更認為當中國產能下降，對美國企業利多，Rakesh直接點出美光、威騰電子等中國以外的記憶體供應商可能會有正面影響。

短期：產能影響力沒想像中的大

根據《日經亞洲評論》的分析指出，中國記憶體晶片行業有機會在2020年產出占全球產量約5%的晶片，長江存儲在去年宣布開始量產64層的3D NAND，並將於今年越級打怪直攻128層3D NAND的產品來拉近與美光、三星等記憶體大廠的技術，可見目前中國在記憶體市場的影響力還沒有想像中這麼大。

長江存儲對市場的供貨將於今年下半年開始，屆時可能才會對市場有影響，因此疫情造成產能下降能為美國企業帶來多少利多，可能有待商榷。

中國記憶體發展才剛起步，預計今年力拚5%的全球產量，若要說能對於美韓等記憶體廠有多大的轉單效益，可能還言之過早。 shutterstock

不過，疫情的延燒以及武漢的封城也並非完全沒有影響，若無法盡快控制將可能壞了「中國製造2025」的雄心。

「中國製造2025」是中國國務院總理李克強於2015年5月時所公布的製造業政策，期望讓中國在2049年打入世界製造強國之列，其中半導體扮演重要角色。

長期：不利中國半導體發展

根據陸媒《深科技》的報導，目前長江存儲、武漢弘芯等的廠房運作正常，唯要注意的是封城之後可能產生 原物料短 及 生產人力 的問題。

由於封城的緣故，武漢工廠內的員工可能無法在春節開工後返回工作崗位，對於需要24小時不停運作的半導體廠來說是極大挑戰；再者，因為隔絕對外的聯繫，包括原物料以及設備的補給究竟何時可以到位，也要看疫情接下來的發展而定，這也左右目前武漢半導體接下來的產能發展。

武漢的封城，隱藏了對於原物料以及人力補足上的隱憂，若是疫情控制不佳，更可能連帶影像後續人才招募的狀況，對大陸半導體將帶來不小影響、恐將衝擊中國製造2025的計畫。 shutterstock

不僅如此，若疫情的掌握不如預期也將可能牽動後續中國半導體業者的人才招募狀況，對於中國想要發展「中國製造2025」來說，缺少人才、在技術上的研發可能會拖延進度，更是這場武漢肺炎帶來令人「意外」的隱憂，一不小心可能也會毀了中國半導體的春秋大業。

台灣半導體有影響嗎？

目前國內投顧公司認為，這屬於比較短期的波動，尤其台灣記憶體在全球市場的占比不高，春節封關前已經公布第四季財報的記憶體大廠南亞科、力成等都表示出「淡季不淡」的財測結果，因此若有受惠的機會，可能還是以美國、韓國等半導體大廠為主。

資料來源：marketwatch

責任編輯：陳映璇