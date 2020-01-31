在亞馬遜（Amazon）公布財報後，股價大漲了12%，市值飆升超過1兆美元。最引人注目的是Amazon在物流基礎建設的投資見成效。

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）公布2019年第4季財報，每股收益（EPS）為6.47美元，高於華爾街分析師預期的4.03美元。其中，第四季的銷售額更比去年同期成長21%，達到874億美元。這樣的好成績，讓亞馬遜股價大漲12%，市值衝上1兆美元。

能有這樣的好成績，主要與亞馬遜的Amazon Prime服務會員數提升，以及AWS業務的穩定成長有關。

1日到貨投資見成效，Amazon Prime會員數破1.5億

亞馬遜創辦人兼首席執行長貝佐斯（Jeff Bezos）說，去年第4季加入Amazon Prime的人數比以往任何時間點都要來得多，目前Amazon Prime人數已經突破1.5億人。

回顧2019年第2季財報發布時，亞馬遜的獲利成長不如預期。主要原因，來自Amazon Prime服務中的美國1日快速到貨基礎建設成本過高。因此即便Amazon Prime Day購物季的銷售額創下佳績，利潤卻不如預期。

在2019年Q4，美國Prime會員的免費1日到貨服務與當日到貨服務的產品數量，比去年同期成長了3倍。 Amazon

但這半年來，亞馬遜重新計算成本效益，積極解決快速到貨的成本問題；因此，才能在第4季財報中繳出營收、獲利皆優於預期的好成績。

「在本季度，美國Prime會員的免費1日到貨服務與當日到貨服務的產品數量，比去年同期成長3倍，」貝佐斯這樣說。

AWS成長再放緩，但依然是市場龍頭

另一方面，Amazon旗下網路服務系統（Amazon Web Services，AWS）一直是Amazon的重要營收來源。

過去，AWS每一季業務成長幅度大約都能比去年同期成長40%以上，但2019年第2季，「僅」比去年同期成長37%，營收來到83.8億美元，業務首次成長幅度低於40%。

來到第4季財報，AWS的全年營收成長幅度比起第2季財報再下滑了一些，成長34%，達到99.5億美元。不過儘管如此，這樣的表現依然高於市場預期，AWS的市占率依然是市場龍頭，領先Microsoft Azure和Google Cloud。

參考資料：Amazon、VentureBeat

責任編輯：陳映璇