2019年全球手機出貨量「成績單」出爐，三星、蘋果、華為三巨頭，又會怎麼洗牌呢？

2019年曾被Gartnert預估為「智慧型手機史上銷量下滑幅度最慘的一年」，如今結果終於出爐。

根據市調機構Canalys統計，2019年全球智慧型手機出貨總量為13.7億台，相較2018年的13.9億台、小幅下滑2%，情況似乎沒有想像中的「慘烈」，但是，在以三星、華為、蘋果，三巨頭稱霸的角力戰中，年度局勢卻有明顯地轉變。

繼2018年第二季，華為智慧型手機銷量首度單季超越蘋果後，即便歷經了中美貿易戰、Google停止提供華為GMS（Google Mobile Service）風波後，華為在2019年度成績單上，仍獲得了「全球第二」的成績，並且和老大哥三星的市占距離，越拉越小。

2019全年華為與蘋果手機出貨量成績排名對調，三星仍為第一、小米第三、OPPO第四。 Canalys

漸漸追上三星車尾燈

「華為和三星的命運，就是2019年故事的主軸，」Canalys分析師賈莫（Mo Jia）說道。

其實，早從2015年起，華為消費者業務CEO余承東就屢屢在公開場合放話下戰帖，要超越三星、蘋果，成為智慧型手機界的「一哥」；時至四年後，華為正式在「年度成績單」中打敗了蘋果，雖然還沒有趕上三星，但離三星的車尾燈也越來越近。

在2019年，三星全年手機出貨量達2.98億台，占總體出貨量21.8%，而華為出貨量則為2.41億台，市占率為17.6%，兩者相差4.2%；而這一個數字，在2018年則是相差6.3%。

兩年前，華為就已來勢洶洶，除了在主場中國的市占率逐漸攀升，在海外也步步擴張，Canalys甚至指出，2019年是華為向三星挑戰一哥地位的一年，雖然最後這一目標並未實現。

探究其原因，一來，三星不再把最大重心寄託在昂貴的高階機上，著手針對中階手機進行策略改革，並投入更大的研發、行銷力度攻下「中價位」的手機市場，扳回一城；再者，華為被中美貿易戰逼的進退兩難，在Google不再提供GMS給華為新機種後，海外市場也嚴重受到衝擊。

HMS入口是華為自己的應用程式商店Huawei Gallery。 唐子晴攝影

但是，為什麼華為在2019年，全球出貨量相較2018年還能大幅增加17%？

另一家市調機構Counterpoint Research表示，這得歸功於中國市場，即便沒有GMS、即便美國施壓，內需就已經足以支撐華為的成長，60%的手機是出貨到中國。

但值得注意的是，2019年總成績不盡人意的蘋果，出貨量卻在第四季成長了9%，在這一季也當了一回老大。市場紛紛指出，蘋果的「分眾策略」見效，得歸功於9月發表的「平價版」的iPhone 11，700美金起的定價大受歡迎，是iPhone銷量逆勢成長的最大原因。

但在2019年第四季，華為手機出貨量倒退嚕7%，蘋果反倒成長9%稱霸。 Canalys

5G手機全年出貨1,900萬台，華為、三星實力相當

另一方面，2019年手機還有一塊火紅的新戰場——5G。

Strategy Analytics的報告指出，2019年5G手機出貨量達1,900萬台，需求遠遠高於預期，而華為以Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G兩個型號為主，出貨量位居第一達690萬台、占整體的37%；而三星最暢銷的5G手機則是Note 10 5G和S10 5G兩款，出貨量為670萬部、占36%，緊追在後。

「5G需求的最主要來源，是中國手機廠激烈的競爭加上韓國電信公司的資費補貼，美國和歐洲的需求量落後亞洲，但在2020年差距會縮小，」Strategy Analytics總監肯·海耶斯（Ken Hyers）說道。

綜觀2020年，蘋果有望推出5G版iPhone、三星在2月也會推出新旗艦機Galaxy S20，2020世界行動通訊大會MWC也即將來到，手機大廠們是否又會打出一片新格局？

責任編輯：蕭閔云