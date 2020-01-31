台北捷運環狀線於今（31）日正式營運，即日起至3月1日為免費營運階段，新北產業園區站的預辦登機系統也同時上路。

歷經12天的試乘期，台北捷運環狀線在今（31）日上午舉辦通車典禮後，於下午兩點正式通車。今起一個月內，乘客將享有免費搭乘的優惠福利，北捷並計劃於3月1日開始收費。

此外，環狀線底站 新北產業園區站 與桃園機捷相連，該站的預辦登機系統也於今日正式開通，民眾 可在此處辦理登機及行李託運事宜 。

在今日的通車典禮上，總統蔡英文、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲及交通部長林佳龍等官員皆出席。總統表示，這是第一條全線位於新北市境內的捷運，她強調這有兩個好處：

第一，環狀線連接板南線、松山新店線、中和新蘆線等通往北市的路線，未來雙北往來將有更完整的路網、轉乘更加方便。

環狀線通車典禮，總統蔡英文、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與交通部長林佳龍皆出席。 蔣曜宇攝影

第二，新北市內各區的串連更便利。以往民眾常抱怨新莊、中和都在板橋旁邊，但彼此距離卻比到台北還要遠。環狀線通車以後，民眾通勤轉車的辛苦都會成為歷史。

三環六線啟動，下一條新路線：安坑輕軌

侯友宜則提到他對未來三環六線的交通建設計畫期許。他說，在環狀線通車以後，未來還會有預計110年通車的安坑輕軌、112年的捷運三鶯線、114年的萬大中和線，要進一步將雙北的路網補齊。他期望未來五股泰山輕軌、八里輕軌能得到中央的支持，能順利在110年通過綜合規劃、112年開始動工，讓雙北產業鏈得到整體的發展。

至於環狀線的下一步規劃為何？國發會已於1月6號通過南北環的綜合規劃以及東環的可行性研究，柯市長表示，南北環最慢明年第一季會開工，而東環則要進入環評的階段，環狀線全線將有40多個車站，其中有14個轉乘站，屆時將能完善整個大台北的路網。

然而，柯市長也說，雖然捷運工程品質很高，但速度還是比較慢。他引用北市府拆除中正橋引道及重慶南路高架橋的經驗，認為工程團隊進行「閃電戰」是可行的，但市民要能夠忍受日夜趕工的噪音。

環狀線列車外觀。 蔣曜宇攝影

環狀線列車內部。 蔣曜宇攝影

環狀線開幕日正好在武漢肺炎病情延燒之際，環狀線營運後也將比照台北捷運當前的防疫政策，每八小時針對旅客頻繁接觸的地方如自動售票機、電扶梯把手等處以酒精進行消毒。捷運站服務人員也會全面配戴口罩，並在車廂內用跑馬燈向乘客宣導防疫措施。

通車以後，總共有17輛列車會投入營運調度中，而根據台北捷運所公布的資料顯示，環狀線平日尖峰時段的班距為4至7分鐘，離峰時段則為5至10分鐘。單向的全程行駛時間則為31分鐘。

責任編輯：蕭閔云