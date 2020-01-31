遠東航空再見！交通部正式回覆民航局將依法廢止遠東航空民用航空業運輸許可，國際與兩岸航權一併廢止，未來將釋出，遠航董事長張綱維需處理員工與消費者權益。

遠東航空停飛50天後，正式遭廢證。

交通部民航局31日發佈聲明表示，原屬遠航國際與兩岸航線航權一併廢止，未來將另行分配。由於星宇航空才剛於1月23日啟航，遠航則確定停飛，台灣本土航空勢必將重新洗牌。

星宇航空23日正式啟航，創辦人張國煒還親自執飛澳門航班。 星宇航空

交通部民航局31日指出，遠東航空去年沒照60天前申請之規定，臨時停止營運，12月27日依法報請交通部廢止遠東航空民用航空運輸業許可，31日交通部已經同意，民航局並將依法裁處300萬罰鍰，對此遠航發言窗口僅表示「尚未收到相關文件。」

廢證再重申請預估要半年，金主續命難度高

交通部表示，遠航停航一個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除了資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月份員工薪資。

由於遠航佔國內航線市占率達37%，運輸供給驟然中斷，會造成離島居民無法返鄉，過年前夕約造成12萬多名旅客權益受損，交通部措辭嚴厲，認為此舉足以證明「遠航在公司運營管理及財務穩健性上均有重大缺失」。

遠航董事長張綱維50天的資金求援行動，並沒有妥善的結局。 程倚華攝影

也因此，交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益。

根據張綱維1月找到的投資方律師代表蔡慧玲所言，遠航一旦廢證，復飛申請需要花上4~6個月跑流程，等於有半年的時間投資人都在燒錢，投資意願就不高，換言之，遠航能否重新復飛難度也更高。

拿交通部廢證與否當籌碼，金主招失靈

儘管遠航廢證，但交通部強調，消費者及員工權益保障仍將重視，遠航負責人張綱維必須確實負起照顧員工及消費者權益保障責任，否則將面臨民航法第110條之3處以三年以下之刑責。

遠東航空在去年12月13日無預警申請停飛，隨後展開50天荒腔走板的戲碼，先是流出董事長張綱維遺書，隨後張又攜公益董事召開記者會，宣佈已有潛在兩、三位金主將挹注遠航，讓員工充滿希望，但卻無法發出承諾薪資，過年前夕他再度帶著台中營造業金主蔡孟哲的律師代表召開記者會，呼籲只要政府不廢證，金主就會挹注30億元資金，等於把政府當商業談判籌碼。

遠航董事長張綱維在廢證後，仍須面對員工權益與消費者退費事宜。 程倚華攝影

但在農曆過年前，張綱維雖聲稱已有金主將接手，一旦拿到現金將先發放給員工薪資，但實際上遠航上千名員工仍是勒緊腰帶過年，「如果交通部最後選擇廢證，那麼就等同完全判遠航死刑。」張綱維說，而如今判決似乎已經底定。

國內及兩岸航權重新分配，航空版圖重洗

交通部表示，廢止遠航民用航空運輸業許可後，原屬遠航國際與兩岸航線航權將另行分配。

遠航航線包括6條國內航線：松山、台中及高雄至澎湖、金門等離島地區，運能占比約30%，兩岸航線主要為二、三線城市，包括廈門、福州、合肥、張家界、鹽城、徐州、天津、石家莊、南寧、貴陽、延吉、哈爾濱、銀川、蘭州、成都、武漢、南昌、三亞、海口等，另也有日韓及越南，星宇是否接手也備受關注。

民航局說，因為遠航停飛，過年前透過協調華信、立榮航空大機型及增開4波加班機疏運春節旅客，甚至由國防部協助派遣軍機支援，協調海運增班下，才讓整體疏運順暢。

另外交通部也要求遠航建立旅客預付票款信託專戶，並與律師簽訂金錢信託契約，所以遠航停飛後，民航局立即邀求遠航委託律師依信託契約處理信託財產，旅客退票登記資料持續審核中，2月初律師也將公布退票相關作業程序。

員工權益方面，行政院已請勞動部協助，配合民航局協助轉介至其他航空業。

責任編輯：蕭閔云