為積極防範新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情，蘋果表示將關閉在中國各地的辦公室以及所有直營Apple Store至2月9日。

根據《Reuters》報導，為積極防範新型冠狀病毒的疫情，原本僅關閉三間直營Apple Store的蘋果，上週六表示將關閉在中國各地的辦公室，以及所有直營Apple Store共計42家，一直到2月10日才會營業。由於新型冠狀病毒的疫情在中國並未有效控制，不論感染人數或死亡人數均持續攀升，因此包括蘋果等多家外國廠商紛紛公告暫停營業。

蘋果公司在聲明中表示：「面對新型冠狀病毒的疫情，在謹慎考量並根據防疫專家的建議之下，我們決定將在2月9日之前，關閉在中國的所有辦公室、商店、和聯絡中心，同時希望能在疫情減緩之後，盡快重新開業。」

蘋果宣布關閉位在中國的42家直營Apple Store至2月9日。 Art Silpakorn via shutterstock

由於蘋果產品的供應製造及銷售動能都很依賴中國市場，因此蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）日前在財報會議中表示，新型冠狀病毒疫情可能將影響供應鏈、代工廠的時程進度，因此蘋果也正研議應對方案，減少生產、交貨時間等不確定因素帶來的衝擊。

目前星巴克和麥當勞已有約一半的店面暫停營業，特斯拉位於上海的工廠以及迪士尼在上海及香港兩個園區也陸續關閉。其他許多外商公司也紛紛要求中國或包括香港、台灣的員工在家工作，並且停止近期不必要的差旅，甚至要求其他地區的員工近日不要前往或自中國轉機。

資料來源：Reuters、Engadget

責任編輯：蕭閔云