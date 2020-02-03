台灣中小學延後開學2週，這段期間仍可以透過廣大的線上學習平台自主學習，達「停課不停學」的目標。包含PaGamO、均一、台北酷課網皆有相關服務。

武漢肺炎持續於全球傳出病例，為防止疫情擴大於台灣校園，教育部部長潘文忠於中央流行疫情指揮中心的記者會上宣布，高中職以下開學日將延後至2月25日，同時為了配合寒假延長2週，暑假將縮短2週，假期突然延長相關的寒假作業與學習規劃怎辦？成為2日校園群組間熱議話題。

遊戲型線上學習網站PaGamO創辦人葉丙成於社群媒體上宣布，為因應中小學延後開學，PaGamO推出「停課不停學」任務，讓中小學學生能夠持續學習。其他如教育部委託台中教育大學團隊開發的因材網、台北市的酷課雲等，也都發表「居家防疫、學習持續」的宣導。

台灣免費中小學教材，皆能成為防疫期間的學習管道

鑑於武漢肺炎疫情，香港政府先宣布將開學日延後至3月2日，而PaGamO與香港的合作夥伴宣布於停課期間，站上超過一萬條香港中小學題目庫將 免費提供 全港中、小學使用至3月31日。在短短幾天內，香港就有230家小學、90家中學申請使用。

PaGamO為提供台灣停課學生到線上學習內容，也宣布從2月11日起推出「PaGamO停課不停學——特別任務」，每天都會在PaGamO的網站上推出新的學習任務，讓學生練習各年級學科知識題，以及PaGamO與國泰、白鷺鷥、玉山銀行等基金會合作設計的反毒知識、台灣文化、音樂藝術、理財知識、反霸凌等相關知識題。

葉丙成也說：「為了讓台灣的孩子停課期間仍有充實的學習，PaGamO教育平台將全力支持全台的老師、家長，讓孩子免費得到最好的學習服務。」PaGamO目前會員註冊數破百萬，平均每天有兩萬人上線學習。

不只PaGamO，教育部委託台中教育大學團隊開發的因材網、台北市的酷課雲等，也都發表了「居家防疫、學習持續」的宣導。

台灣許多線上學習網站，紛紛響應中小學停課，加大宣傳「學習不因防疫停止」的概念。 台北酷課雲

因材網於網站上公布更細部的使用方式，提到國小部分的國語文、數學、自然及英語領域均已有完整的課程；國中部分的國文、數學、及理化、108生物課程也已經完備，鼓勵教師與家長善用因材網的「任務指派」與「診斷報告」等功能，讓學習不因防疫而中斷。台北酷課雲也將國小至高中各學科的線上教學影片、銜接課程、認證課程等列出，讓在家的學子能持續學習。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯也提到：「如果武漢肺炎疫情讓學校停課，孩子的學習怎麼辦？」他認為最佳的解答就是數位學習，「不受時間、空間、學習速度限制的數位學習，是此時此刻的最佳解。」

呂冠緯更分別給家長與教師建議：家長必須與孩子學習同步，並成為孩子的教練；教師則要活用數位工具，建立親師生的聯繫管道。

中國：停課不停教、不停學

目前武漢疫情較為嚴重的中國，也由教育部發布「停課不停教、不停學」的任務。

中國的國家網路雲課堂以各地較為普遍的教材為基礎，覆蓋範圍為小學一年級至普通高中三年級。考慮到部分農村地區和偏遠貧困地區網路較慢，甚至沒有網路的問題，中國教育部將通過電視頻道播出教育課程。

此外，中國教育部還協調北京、上海、四川、浙江等地教育部門和清華大學附屬小學、中國人民大學附屬中國等，在期間內免費開放學習資源，供廣大的中小學生自主選擇、學習。

責任編輯：陳映璇