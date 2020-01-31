武漢肺炎中國地區疫情已超過SARS，隨著疫情持續擴散，終於今日正式被WHO列入「國際公共衛生緊急事件」，引起全球警戒。

武漢肺炎疫情持續擴散，台灣確診人數攀升至8人，並出現首起的本土病例，持續蔓延的疫情造成全台人心惶惶。30日適逢春節結束後第一天開工，許多人帶著擔憂的心情被迫走出家門面對人群，其中不乏過年期間曾赴大陸的同事，來不及買到口罩的人更是為此憂心不已。

以下，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，武漢肺炎疫情擴散至今，引起的群眾恐慌情緒，讓大家最擔心的事情是什麼？

分析區間：2020/01/01-2020/01/30 KEYPO大數據關鍵引擎

范瑋琪「狗官」失言助攻，網友最擔心買不到口罩

武漢肺炎疫情持續擴散，出門在外想要自保，口罩幾乎是最有效的手段。

透過調查可以發現，陸續有不少民眾上傳自家附近超商口罩被搶購一空的照片，引起口罩供應是否有餘的恐慌。

行政院長蘇貞昌24日下令口罩禁出口，遭到不少藝人批評，其中范瑋琪更在Facebook上大罵是「低俗、沒人格的行為」引起爭議，雖然事後隨即為自己的失言道歉，但在口罩出口與否意外成為政治角力戰場之下，也掀起網友對於買不到口罩的恐慌情緒。

春節休市補跌行情、武漢肺炎衝擊，台股盤中下跌近600點

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎改列全球高風險事件，外界解讀為疫情急速擴散，消息旋即衝擊全球股市，儘管過年期間台股適逢休市，但今30日台股一開盤便上演補跌行情，大跌超過上百點，盤中更一度擴大到600點的跌幅。透過數據調查可以發現，在休市期間便有不少網友對股市下跌表示憂心，今日開盤也應驗了這樣的擔憂。

擔憂影響更甚SARS，房市未來走勢不明

回顧2003年初全球SARS疫情爆發，台灣人的恐慌情緒在一夕之間被點燃，不僅台股在短短6天就面臨近13%的崩盤，當年第2季的經濟成長率也由正轉負，房市連帶受到拖累，幾近崩盤。儘管目前有不少專家出面表示，市場的大環境今非昔比，不需要過度恐慌。但長期來看房價仍在高點，與SARS同屬冠狀病毒的武漢肺炎會不會再次重創台灣資本市場，網路上仍有不少擔憂的聲音出現。

中國疫情全國淪陷，網友憂同事自大陸返台未告知

根據《鳳凰新聞》的最新統計數據，截至出稿時間，中國全國已出現7,739例確診案例，170人死亡，就連一直沒有傳出疫情的西藏，也出現首例確診病例，形同全境淪陷。

為了防堵武漢肺炎，台灣也祭出不少應對措施，包括自中港澳返台的旅客，需申報是否曾到訪武漢，若沒有如實填寫，最高可開罰15萬元；若曾赴武漢但未出現相關症狀，則會定期訪視關懷；如有出現疑似武漢肺炎症狀，將進行隔離檢疫並送醫觀察。

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