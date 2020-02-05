聲音溝通交友App Goodnight於2017年加入來自新加坡的Paktor。原本積極爭取外界投資的Goodnight，為何最後答應後者的收購？

除了IPO（Initial Public Offering，首次公開發行）之外，「被收購」也是新創公司發展的常見出路之一。不過相比海外新創，一直以來台灣的新創公司偏少傳出被收購的消息。

匿名聲音交友軟體Goodnight卻在僅成立一年多的時間，就被來自新加坡的交友軟體Paktor（拍拖）收購，共同創辦人暨負責人黃建翰當年更只有26歲，就得面臨重要的人生選擇。

寄信到Paktor客服，15分鐘收到CEO回覆

時間回到2015年Goodnight初創立時，靠著市面上少有的「聲音交友」特色，只用9個月就達成30萬下載量。原先兩位創辦人都以兼職的方式營運Goodnight，另外一位共同創辦人楊萬皇，在看到用戶數的明顯成長後，決定先全職投入。

兩人開始向外找尋投資機會，「只有我們兩個年輕人，完全沒有任何人脈。」黃建翰說，他只能上網搜尋各式各樣的交友軟體，寫e-mail到客服信箱，希望能跟對方的執行長見上一面，更進一步找尋曾投資交友軟體的創投，寄信爭取簡報機會。加一加，總計寄出上百封電子郵件。

黃建翰坦承，當時Goodnight並沒有商業模式，想照著國外新創公司的腳步，先拿到投資後才會優化產品，「提升用戶數與黏著度後，再來想變現的管道。」但台灣的創投們似乎不吃這一套，Goodnight受到了各種質疑與挑戰，「 投資人會說『先獲利來看看』 、 『要做海外市場，那先做做看再說』 。」

2015年創立的Goodnight，在2017年被亞洲最大的交友軟體Paktor收購，目前全球下載量達800萬，月活躍用戶近半數來自海外。圖為共同創辦人暨負責人黃建翰。 賀大新攝影

直到一封寄到Paktor客服的信，送出後15分鐘就收到回覆，對方的回信裡直接寫明了會面時間與地點，「我看了一下頭銜，竟然是CEO（執行長）。」黃建翰說。當時Paktor的CEO，也就是現在M17集團的CEO潘杰賢。

見面之後，潘杰賢直接表明不想投資，想用收購的方式將Goodnight納入旗下。他認為Goodnight應該善用Paktor的成功經驗與失敗歷程，共同邁向成功，而不是「拿了錢去燒」卻在原地踏步。

「我們其實有被打動，但實在太趕了，只有兩天的考慮時間。」黃建翰說，面對第一次倉促的收購邀約，Goodnight拒絕了。

被收購最大的收穫：近距離模仿與學習

又過了3個月，潘杰賢再次聯繫兩人到辦公室聊聊，第二次表達收購的意願。這次他給他們較長的考慮時間，雙方花一個月討論細部的合約內容後，2017年，Goodnight正式加入Paktor，「到現在那張簽約的紙我都留著。」黃建翰笑著說。

黃建翰與楊萬皇搬到Paktor辦公室，接受的第一個指令就是「找出商業模式」，「JO（潘杰賢）真的是每天寄信來，一直問我們做完沒、做完沒、做完沒。」黃建翰說。

後來，Goodnight找出的商業模式是 付費「縮短等待時間」 ，由於使用者以男性居多，要等待較久的時間才能配對成功，而透過付費配對的方式，可以縮短等待的時間。後來，他們又改為 訂閱制 ，使用者訂閱後，就可以開通「無限次通話、縮短等待時間」等進階功能，商業模式沿用至今，全球達800萬用戶下載。

黃建翰坦承，Goodnight剛被收購時，行銷方式、數據處理、報表製作，甚至是後來訂閱制的商業模式，都是透過與Paktor旗下團隊頻繁交流、學習得出的，「模仿就是最快的學習方式，這是我們被收購後最大的收穫。」

Q：被收購是一種什麼樣的感覺？

感覺真的非常開心，而且非常激動。當然，我們在現場沒有表現出來。我跟另外一位創辦人都是出生自一般家庭，其實家人也不太懂我們在幹嘛，身旁也有很多人質疑我們，甚至是有點「唱衰」。真正看到被收購的合約擺在眼前，覺得運氣好之外，有種「努力終於獲得回報」的感覺。

Q：Goodnight的全球布局策略？

現在Goodnight全球有800萬用戶下載，月活躍用戶中有一半來自海外，最大量的海外用戶來自泰國。一開始我們也是靠著直覺將App翻譯成不同的語言，發現表現比較好的區域，就加大數位廣告的投入。泰國的好表現，也讓我們趕緊找尋在台灣的泰國學生來擔任實習生。

Q：怎麼跟其他交友軟體做出差異化？

其實競爭對手的App我們都會去玩一下，也有功能上與我們近乎相同的對手，但從Goodnight的用戶數據來看，競爭對手的出現其實不太會影響到我們。用戶的手機裡通常有好幾個交友App，我們就是提供穩定的通話體驗與介面設計，未來會進一步瞄準更高齡層的受眾。

責任編輯：張庭銉、林美欣