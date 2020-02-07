使用者只要在智能設備置入IOEX應用功能，資料便不受額外干預，透過分散式儲存在具有中繼和和加密功能的私有雲上，使用者即可擁有高度隱私的網路環境。

「以前，團隊就像子公司的子公司，因為規範在鴻海下，所以還是要走正常的流程，不過因為合約，時常需要等待六個月以上，耗費相當長的時間。」IOEX創辦人兼執行長洪啓淵提到，為尋求更好的發展，那時與20多個成員一同離開集團，並獲得鴻海授權，將過去於企業內部研發的技術獨立出來，創立以區塊鏈技術為核心的公司—恒浤股份有限公司，隨後也推出 IOEXpress 生活應用集服務。

一切歸功於核心團隊，穩定具實力讓技術無斷層！

為了更能將技術獨立運作、擁有彈性調整的空間，具有相當多資訊資歷的創辦人洪啓淵在2016年決心創業，挾過往為曾任職於科泰華捷公司，以及Nokia手機ODM專案能力，成功將鴻海集團授權的技術再延伸，領軍IOEX團隊。

IOEX團隊成員主要來自鴻海、富士康集團之產品研發與應用功能開發專業人員，有部分成員甚至早在2005年洪啓淵專注於無線通訊產業時就已參與其中。目前團隊分為兩個部分：第一個是以整合區塊鏈、互聯網與客製化系統的「互聯網商業系統」，易飛網、資策會、TCA、臺大醫院，衛福部、國衛院、機場捷運、誠品集團等數十個企業為目前IOEX主要的服務對象，也是目前主力業務。另成立部門「IOEX智能合約與分散節點組網」關注串聯區塊鏈、物聯網以及產品的授權開發。

區塊鏈落地後的戰場，目前備受關注！

洪啓淵觀察，區塊鏈的技術早在 10 年前就逐漸成型，直到2018年，加密貨幣市場暴跌，面臨空頭市場危機；反讓區塊鏈的落地應用與改變，成為各產業備受關注的議題。也因此，IOEX團隊在2017年特別獨立1/3的人力，專注於區塊鏈技術相關服務。

IOEX 介紹影片

日前，由IOEX團隊建構可讓智能設備彼此間穿透直連、加密傳輸、遠程存取、遠端管理的去中心化應用功能(IOEX SDK)，打造運用雲端存儲與傳輸的物聯組網區塊鏈平臺，解決過往存放於中繼系統而資料外洩或被第三方監控的痛點。簡單來說，運用區塊鏈技術，供應商、製造商、晶片公司等使用者，只要在智能設備（例如：電腦、手機、汽車等智能裝置等）置入IOEX應用功能，資料便不受額外的管理機構和硬體設施干預，透過分散式儲存在具有中繼和加密功能的IOEX私有雲端上，使用者即可擁有高度隱私的環境。

同時，IOEX所推出的軟硬體系統整合定制服務，將所搭建的存儲、傳輸、運算能力共享的分散節點組網，有效降低私密檔案以及在線更新的高傳輸成本，利於具大量網路傳輸、存取需求的企業或使用者能夠即時運用。同時，為使服務普及化，團隊陸續研發IOEXpress應用程式集，將技術實質應用於個人日常生活。

經典案例─不同情境落地應用

「我們的優勢是產品比較廣，現在也持續擴大商業合作的接觸面，讓不同行業如醫療等領域都有機會合作。」洪啓淵指出，能夠在不同場景成功落地，才能驗證 IOEX 在區塊鏈上的架構設計。

以醫療領域應用為經典案例，IOEX 由臺北市電腦公會引薦，鎖定臺大醫院精神科醫師作為臨床試驗對象，在去識別化的情況下分析醫師個人手機使用情形。藉由主動使用手機軟體的行為，以及在收到簡訊、推播資訊才點開查看的被動反應，可區分醫師們的工作時間與非工作時間，最後運用演算法取得13個參數，提供臺大醫院相關臨床參考。

此外，IOEX 團隊傾向將產業分門別類，關注電子錢包、旅遊、農業等特殊利基性的產業合作，例如：協助零售業建立電子錢包的營運系統；為沖印業者打造數位化服務，透過網路相簿傳輸、線上編輯，並可選擇傳送排程自動沖印；又或者是針對B2B業者打造福利品訂製系統等。

創辦人洪啓淵提及：「使用者的回饋是最淺顯易見的，針對這些feedback我們進行優化，最終要推的還是B2B服務。」

積極募資與洽談，未來實踐於日常場景

IOEX 組網日前已經建立十二個節點、同時建置聯盟鏈和主鏈，並租用浮動 IP，遍布韓國、日本、香港等，透過私有雲提供雲端運算服務（AWS）外，打造的模組大多也通用，例如：App 前後臺模組、電商模組（但不包含CMS內容管理系統模組）。目前應用 IOEX 系統的企業端大多經由他人引薦，由 IOEX 團隊評估使用需求，創辦人洪啓淵也提及：「如果對方產業不需要大規模的資訊系統，或是企業發展較不具延續性，也不會建議對方使用 IOEX 系統。」經由審慎評估確認承攬才更可以達到資源不浪費。

為追求更全面和適切的服務體驗、讓消費者不一定需要理解區塊鏈背後的原理，也可直接在生活中運用，近期正積極進行募資，希望2020年4月前可募資200萬到250萬美金。

目前，團隊已在國內募資平臺─ 嘖嘖zeczec上架去中心化的檔案傳輸產品，包含：IOEXpress─將多項IOEX組網應用功能整合在一起的APP，以及IOEX BOX─含四核心CPU、可外接硬碟和插記憶卡的私有雲儲存盒，預計於今年（2020）出貨。IOEX團隊下一步也規劃與國內ISP（網際網路服務供應商）─中華電信與亞太電信洽談合作。

IOEX BOX

創業快問快答：

Q：最主要的客戶群？

A：

1. 具大量網路傳輸、存儲需求業者，特別是提供即時影像、圖資服務之業者。

2. 檔案傳輸過程，需具高度隱私的業者或民眾。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：世界將邁向5G，屆時檔案傳輸量將會更龐大，若僅透過中繼系統傳輸，將會位設備業者帶來沈重的成本壓力。IOEX期待成為業者的在傳輸成本面的「解決方案」，為業者提供低成本的檔案傳輸方案。IOEX SDK軟體包已完成開發，透過客製化服，即刻可為業者服務。

IOEX也致力開發各類型去中心化應用功能，讓大家耳熟能詳的「區塊鏈」技術，平易近人的走入使用者的日常生活，為使用者提供高度隱私的網路環境、無限擴充的個人雲端硬碟、無流量限制的傳檔工具。IOEX APP已落地，使用者前往APP市集即可下載體驗，區塊鏈去中心化APP。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？ "在提供給商務業者前，我們如何海量驗證IOEX功能？

A：透過與Banana Pi大廠合作，將IOEX SDK軟體包發布於擁有百萬會員的Banana Pi 論壇，邀請初期體驗者Maker使用。同時，IOEX即將在嘖嘖募資平台，與Indiegogo上招集早期使用IOEX APP功能的使用者。

團隊資訊

公司名稱：恒浤股份有限公司 （HengHung Co.,Ltd.）

成立時間：2015/4/13

產品名稱：IOEXpress生活應用集

上線時間：2019/7/1

團隊人數：約30人。

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