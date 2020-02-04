日本豐田汽車（TOYOTA）與Panasonic宣布合資成立車用電池製造公司，在最新財報裡也繳出轉型成績單，邁入電動車時代，車用電能爭霸戰才正要開始。

台北世界新車大展及CES2020相繼落幕，能看到大量、不同的電動車蹤跡現身。而對各大廠的電動車布局來說，今年是相當重要的一年，成功量產的電動車將陸續交車，強強聯手攻占車用能源技術的消息更是沒有斷過。

日本豐田汽車（TOYOTA）與Panasonic（松下）本周宣布合資成立車用電池製造公司，未來不只將供應產品豐田，還要賣給其他業者。事實上，Panasonic已經供應電池給特斯拉（Tesla）多年，其公開的最新財報顯示，Panasonic與特斯拉的美國電池事業近來首度轉虧為盈，顯示電動車市場對電能的強勁需求。

汽車／家電大廠聯手打汽車電能爭霸戰

過去，豐田都把資源放在油電混合車上，純電車起步較晚。隨著各國政府近年紛紛確立政策方向，日本經濟產業省也提出「2050年新乘用車全面電動化」的目標，豐田加大在新能源車領域的投資力道，截至目前已經投入了30億美元的資金。

豐田預估，到了2030年，純電動車、油電混合車（HV）的需求將是目前的3倍以上，這也是豐田與Panasonic聯手強攻電動車電池市場的要因。

據悉，豐田出資51％、Panasonic出資49％，兩者合資成立「Prime Planet Energy & Solutions, In

c.」，該電池公司員工數估計約5,000人，將於今年4月份正式營運，生產方形的棱柱形電池組。

此外，他們的野心不單是生產電池，還會投入電池技術開發，兩者合資創立的公司，未來除了供應豐田汽車，也會販售電池給其他廠商，搶先布局電能基礎設備。

本周豐田汽車（Toyota）宣布出資 51%、Panasonic 出資 49% ，合資成立電池公司「Prime Planet Energy & Solutions, Inc.」。 josefkubes via shutterstock

Panasonic為何能成為「特斯拉心臟」？

Panasonic在多數人印象中，是生產許多消費性電子產品的傳統家電品牌，近年在社長津賀一宏的帶領下力拼轉型，跨界投入車用電池、車載資訊系統、住宅等領域。在Panasonic最近公布的上季財報中，也看到轉型的成績單，整體營收來到1,004億日圓，較去年同期成長3％，看似不多，但對他們的轉型之路而言意義深遠。

抽絲剝繭來看，近年Panasonic將車用電池設定為核心事業，早在2016年就跟特斯拉在美國內華達州合資成立超級電池工廠「Gigafactory」，獨家供應特斯拉Model 3專用的圓柱形電池。在法說會上，Panasonic財務長梅田博和指出，「特斯拉用電池事業」在去年10至12月的財報首見盈餘，預計今年也將穩定實現獲利。

Panasonic之所以能居「特斯拉心臟」要角，主要是他們於2008年收購了三洋電機，取得手機鋰電池、太陽能電池的關鍵技術，躍升為全球電池技術的領頭羊。

Panasonic車用電池的核心產品是採用鎳鈷鋁（NCA）系統，在平板電腦、智慧手機、筆電等3C產品上都很常見。此項技術應用於電動車，困難之處在於：NCA鋰電池的能量密度是主流車用電池「磷酸鋰鐵電池（LFP）」的好幾倍，前者量產需要很高的合成技術。

不只是取得關鍵電池技術，更由於Panasonic本身具備紮實的家電研發能力，才能成功開發出讓特斯拉買單的車用電池。如同該公司能源事業的副社長山田喜彥所言：「能源是所有電子產品的動力來源，這是Panasonic發展能源產業的基礎。」

Panasonic因為本身有紮實的家電研發能力，才能成功開發出讓特斯拉買單的車用電池。 shutterstock

電動車用電池競爭白熱化

為了讓電池貨源多樣化，特斯拉在過去幾個月內，開始嘗試跟LG化學、中國鋰電池龍頭寧德時代新能源科技公司（CATL）叫貨。對Panasonic來說，才剛穩定獲利的車用電池事業絕不能只仰賴單一客戶，這也正是跟豐田汽車展開合作的關鍵原因之一。

眼看車用電池進入白熱化競爭，《日本經濟新聞》的報導指出，中國寧德時代計畫在2020年之前，將年産能增至2017年的2倍；LG化學、三星SDI也正規畫在中國設廠；同時，香港的比亞迪（BYD）汽車集團預故在今年底前，投入逾3,000億日元資金在車用電池領域。

車用電池進入白熱化競爭，《日經》報導指出，中國寧德時代（CATL），計劃在2020年之前將年産能增至2017年的約2倍。 shutterstock

不單是豐田汽車與Panasonic結盟，另一方面，全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車（GKN Automotive），於上個月宣布跟台達電子策略合作，共同專注開發電力驅動整合系統的系列產品；鴻海也跟飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）簽署合作協議，一起開發、生產純電動汽車，同時經營車聯網業務。

不過，由於近來武漢肺炎疫情擴散，各車廠位於中國的生產線紛紛延後開工。對此，Panasonic財務長梅田博和也提出警告，他認為，如果工廠停工時間再延長的話，恐將對汽車供應鏈造成影響，「電子零件等產品，恐需考慮準備進行替代生產。」

責任編輯：張庭銉