特斯拉擺在和碩尾牙現場當頭獎抽，這家台灣最年輕的電子代工五哥，苦蹲5~6年熬出的汽車電子業務新枝，下一顆電子醫療的種子也已同步埋下。

和碩2020年初的尾牙現場，一台售價156萬起跳的Tesla Model 3擺在舞台右側。

「看特斯拉擺在眼前，大家預測一下大獎外還有什麼？基本獎會不會變啊？」在現場歡呼「會！」的吶喊下，和碩聯合董事長17日開心在舞台上，跟副董事長程建中及執行長廖賜政，將手中紅酒一飲而盡。

開心寫在臉上，Tesla Model 3由和碩負責開發生產電控系統，拿團隊苦蹲6年研發的成果讓員工抽獎，這一刻格外有意義。特斯拉上海廠2019年啟用，和碩蘇州扮演衛星工廠支援角色。

和碩尾牙頭獎抽Tesla 王郁倫攝影

2008年分家，2010年重新上市，從Sony、Toshiba抽單風雨飄搖到拿下iPhone大單，2019年是和碩10年來營收最好的一次，「和碩從分家獨立開始，秉持信念，定位不只是製造業，更是製造業中的服務業，2019年顯然我們服務做得不錯。」童子賢開心地說。

和碩2019年營收1.36兆元，連續六年營收破兆元，是上市以來（10年）來新高，更是台灣上市櫃最年輕的兆元級電子代工廠。將成果分享給8,000多名員工是集團文化，尾牙終，和碩宣佈基本獎1.5萬元，人人有獎，至此尾牙總獎金突破1.2億元，員工平均年薪20個月以上，現場開心歡呼。

汽車零件「手不能摸」，考驗高自動化能力

和碩佈局車載領域已久，很多零件隱形在汽車裡面，汽車電子產業需要高度自動化生產，因為汽車電子「不允許人手觸摸零件」，和碩則因為自動化能力很強，在取得汽車電子訂單上有很大進展。

「五年的規劃正逐漸落實，我們得到各大世界有名的汽車廠訂單，這證明和碩自動化力量、研發能力達到客戶需求，」和碩會在台灣跟蘇州同時擴產，以配合客戶區域需求，童子賢說。

和碩除跨入汽車電子事業有成，執行長廖賜政也透露會設立醫療電子工廠 王郁倫攝影

廖賜政也開心的說，和碩資本支出沈寂一年，今年又會是一波很大的高峰。2017~2018年和碩資本支出達到高峰，分別是4億美元及3.5億美元，2019年降至1.5億美元，2020年顯然又因全球擴廠追加預算。

不只是汽車電子擴產能，和碩去年宣佈149億元投資台灣方案，執行了3分之1，今年將繼續執行，晶碩、景碩、鎧勝也都將投資百億。至於印尼巴淡島生產網通跟消費電子，去年底月產能已經達百萬台，2020年預估會更進一步擴大。

童子賢：未來將洗牌，最慢五年EMS樣貌再變

交通商機顯然是和碩佈局多年重兵區，童子賢也暗示未來將提高電動車產能準備。他表示，中國宣佈2025年時會限制燃油車生產，其他國家即使沒如此積極，也相差不遠，可以看出電動車在未來十年，對運輸乘載工具影響很大。

和碩2019年營收跟獲利都雙成長，營收更是連續6年破兆元。 王郁倫攝影

他指出，電動車使用的控制系統屬於電子電機類，將由電子製造服務（EMS）產業承接，EMS廠也必須相對應做組織調整、資源配置、廠區產能重新配置，「就如同十年前筆電製造產能占比大，但現在只佔相對小的部分。」

「過去十年所有產品優先順序都洗牌，我們現在才踏出了半步。」童子賢說，與其猜測未來世界會怎麼變，不如把基礎工業、拜訪客戶殷勤理解產業趨勢等基本功夫做好。

產業演變才剛起步，從純概念走向商品，自駕車或電動車快的話兩年，慢則四五年，就會改變所有電子製造服務（EMS）廠商的服務項目與產品，重新洗牌所有廠商的順序。

再跨入醫療電子，2020兩岸設FDA廠

在栽培多年的車載業務長出枝芽之後，和碩也宣佈將加強醫療電子佈局，除隱形眼鏡晶碩外，廖賜政也宣佈，除台灣會有一座符合FDA（食品和藥物管理局）認證的工廠，蘇州廠2020年也會出現一座。

「汽車電子來時勢不可擋，但醞釀期很久，都屬於耐久材，研發要很慎重，醫療電子也有類似情形，」童子賢說，集團創立晶碩後，開始對醫學驗證流程更深入瞭解，醫學嚴謹度比科技更嚴格，但也就是因為醫療跟金融都是高度監理的領域，因此更有高附加價值值得追求。

從分家風雨飄搖到轉型成功，和碩2019年營收創10年來新高。 王郁倫攝影

和碩董事長童子賢（左）跟執行長廖賜政（右）在尾牙大發獎金，犒賞員工。 王郁倫攝影

2020年，在看好三大主要產業（消費電子、通訊、電腦運算）都同步成長下，儘管童子賢始終認為，EMS產業不需要追求（營收）無止盡的成長，「但成長擋不住，它（指成長）自己來了也很好。」

廖賜政對2020年透露心中的樂觀：「期盼2020年有更熱鬧的成果！」上市第二個十年，和碩將轉變成汽車電子EMS大廠嗎？程建中說：「期盼再做出讓大家眼鏡掉滿地的結果！」

責任編輯：蕭閔云