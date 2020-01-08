日本汽車大廠豐田（Toyota）在CES 2020上宣布，他們要將富士山腳下的一座舊汽車工廠，打造成一座智慧城市。

沒有推出任何的新概念車款，也沒有酷炫的車連網應用。日本汽車大廠豐田（Toyota）在CES2020上宣布，他們要將富士山腳下的一座舊汽車工廠，打造成一座智慧城市。

「從頭打造一座城市，是研發未來技術的絕佳機會。」執行長豐田章男（Akio Toyoda）在記者會上興奮的這麼說。究竟豐田打的是什麼算盤？

富士山腳下，蓋一座氫燃料電池驅動的城市

位於富士山腳下的靜岡縣裾野市，就是未來豐田選擇「造城」的地點，這塊占地約71萬平方公尺的土地，是豐田汽車的工廠，未來他將變身成名為「Woven City（編織之城）」的智慧城市。

位於富士山腳下的「Woven City（編織之城）」，前身是豐田汽車的工廠。 高敬原攝影

總結來說，Woven City會是一座完全採用由氫燃料電池驅動的城市，豐田將在裡面測試電動車、無人車、機器人等各種新科技。

丹麥知名建築師Bjarke Ingels，負責操刀設計Woven City，城內建築將採用木材組成，會以自動化的方式製造建材，將碳足跡降到最低，建築物的屋頂，會裝上氫氣太陽能板發電，完全使用再生能源運作，戶外公共空間，會種植天然植被和水栽植物。

丹麥知名建築師Bjarke Ingels，負責操刀設計Woven City，城內建築將採用木材組成，會以自動化的方式製造建材，將碳足跡降到最低。 Toyota

Woven City大約可以居住2千位住民，除了豐田汽車的員工、眷屬，也歡迎退休人員、科學家及相關產業合作夥伴來當住民，未來將視情況增加居住人數上限。

電動車、機器人一起生活，宛如露天實驗室

那麼，豐田究竟要在Woven City做什麼事呢？其實汽車大廠在城市內做實驗並不稀奇，豐田這個構想獨特之處在於，這座城市不單只是技術驗證的場域，而是有真實的人類，與稀奇古怪的新科技住在一起、共同生活，宛如一座露天實驗室。

城市內的街道分為三個種類，第一種是高速車輛專用、一種事低速車輛專用，最後一種是腳踏車、機車與行人共用，還設計了可以散步的公園長廊。這些街道馬路彼此交織在一起，也是「Woven City（編織之城）」命名的由來。

豐田將在裡面測試電動車、無人車、機器人等各種新科技。 Toyota

豐田章男表示：「三種街道類型交織在一起，可以加速無人車的測試。」未來在Woven City中，將會由純電小巴「e-Palette」，負責短程大眾運輸；居民都會配有智慧家居設備、機器人。讓各類新技術，可以有一個真槍實彈上戰場的環境。「當建築、汽車通通聯網彼此溝通，我們便能將AI科技，真實落地到虛擬跟現實的環境中。」豐田章男說。

未來在Woven City中，將會由純電小巴「e-Palette」，負責短程大眾運輸。 高敬原

不過，城市內許多新技術，可能涉及到商業機密等問題，住民可能必須簽署隱私保密協議。豐田預計在2020年底關閉東富士汽車工廠，並在2021年開工興建。沒有在CES上推出汽車產品，豐田要用一座城市，成為驅動新科技真實落地的催化劑。

責任編輯：蕭閔云