杭州當局宣布封城，汽車品牌吉利汽車宣布，要斥資3.7億人民幣，研發俱備「抗病毒」功能的汽車。

武漢肺炎在中國的確診病例，於今（4）日突破兩萬，繼武漢、溫洲後，杭州當局也宣布封城。

值得注意的是，杭州是許多大型企業的總部所在地，包括阿里巴巴、吉利汽車、海康威視、娃哈哈、農夫山泉等，未來動向市場都相當關注。

就在宣布封城的同時，汽車品牌吉利汽車宣布，要斥資3.7億人民幣（約新台幣15.9億元），研發俱備「抗病毒」功能的汽車，這將是首次有汽車產品，要靠著軟、硬體的研發對抗病毒。

疫情擴散，吉利要打造「抗病毒」汽車

杭州，是浙江省政治、經濟、文化、金融中心及交通的重要樞紐，隨著確診病例數突破兩萬，當局也做出封城的決定，之所以值得關注，是因為杭州目前擁有四大國家級經濟技術開發區，以及一個國家級高新技術產業開發區。受影響的企業，包括阿里巴巴、吉利汽車、海康威視、娃哈哈、農夫山泉、華策影視等等。

杭州，是浙江省政治、經濟、文化、金融中心及交通的重要樞紐。 shutterstock

武漢肺炎在中國境內蔓延，位於杭州的吉利汽車就宣布，要投入3.7億元人民幣資金，開發一款俱備抗病毒功能的「全方位健康汽車」。據《香港經濟日報》報導，這款汽車跟一般醫療用防護車不同，產品定位是販售給一般民眾的消費性產品。

吉利汽車宣布，要投入3.7億元人民幣資金，開發一款俱備抗病毒功能的「全方位健康汽車」。 shutterstock

事實上，吉利汽車先前為了解決中國霧霾天氣問題，旗下車款就俱備高效淨化空氣的功能，能過濾空氣中有害物質。要抵抗病毒，光靠過濾空氣是不夠的，陸媒《36kr》進一步揭露設計構想，車內將採用高環保性、低散發性的材質，藉由添加抑菌、抗菌物質的方式，讓車內俱備抑制細菌或表面殺菌的能力，降低病毒對人體的侵害。

研發維護駕駛健康產品，吉利CEO：防疫是社會共同工作

目前，市面上沒有任何一台車，能靠著軟體、硬體的方式，防範或阻隔病毒，吉利汽車若真要研發出抗病毒車款，勢必與專業的醫療、科學機構合作，這將會是跨領域合作的巨大挑戰。

之所以會有抗病毒車的研發構想，主要還是這次武漢肺炎在中國所爆發的嚴重疫情。吉利汽車執行長安聰慧指出，防疫是一項需要整個社會一起參與的長期工作，做為一家汽車企業，「應該致力於研發有助於防護駕駛、乘客健康的產品。」

吉利汽車若真要研發出抗病毒車款，勢必要與專業的醫療、科學機構合作，這將會是跨領域合作的巨大挑戰。 shutterstock

尤其交通工具使用頻率高，加上共享汽車概念盛行，容易成為病毒傳播的溫床。吉利汽車提出「全方位健康汽車」的構想雖然很有話題性，但產品是否真的能夠開發出來，仍留給外界不少疑問。

責任編輯：陳映璇