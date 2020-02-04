口罩實名制於2月6日上路，未來需要帶健保卡到健保特約藥局買口罩，為了不讓民眾購買撲空，唐鳳將著手開發「藥局口罩現況回報地圖」。

武漢肺炎在台灣引發口罩搶購潮，儘管政府機關已經一再強調，健康且在通風良好空間的民眾其實不需戴口罩，副總統陳建仁也曾提醒民眾戴口罩的優先順序，以醫護防疫人員、病例家屬親友、公共運輸業為優先，但至今仍有許多民眾「一罩難求」。

因應行政院公佈的「口罩實名制」將於2月6日上線，政務委員唐鳳也傳出與民間工程師聯繫，將推出「藥局口罩現況回報地圖」。

開發「超商口罩現況回報」地圖的工程師吳展瑋（Howard）向《數位時代》表示，唐鳳已有先在線上社群g0v的群組內初步提到合作構想，但目前尚未正式動工，後續是否會合作就等政府研議。

政務委員唐鳳將著手開發「藥局口罩現況回報地圖」。 賀大新 攝影

持健保卡一人限購2片，注意「零是偶數」

口罩實名制將於2月6日上線，持健保卡一人7天內僅能購買2片，且必須看身分證字號尾數分流購買。 衛福部

昨日行政院院長蘇貞昌宣布，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡至全國6,000多家健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片，超商與藥妝等通路將不再販售口罩。

再加上為了有效分流購買人潮，身分證字號尾數奇數者限於週一、三、五購買；偶數者則為週二、四、六購買（零是偶數），週日則皆可購買。最多僅能幫一人代購，而兒童口罩限12歲以下才可購買。

每日每個藥局僅販售成人口罩200片、兒童口罩50片，口罩將由中華郵政物流於明（5）日晚間開始配送。此外，仍有些偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，政府將協調衛生所協助販售口罩。

藥局版口罩地圖，工程師：政府需串接後端資料，而非讓民眾回報

政務委員唐鳳也與先前製作「超商口罩現況回報地圖」的工程師吳展瑋聯繫，傳將開發「藥局版」的口罩存量系統，讓哪家藥局仍有口罩一目瞭然。

《數位時代》聯繫唐鳳辦公室，對方僅表示：「目前加緊研議中，不便對外說明。」但是，2月6日上線藥局口罩地圖仍是不變的目標。

原先的「超商口罩現況回報地圖」也因應超商通路停止販售口罩而停止營運。吳展瑋（Howard）表示，目前政府仍在研議要怎麼處理藥局版口罩地圖，包含需要有哪些資訊等，因此尚未著手，他也建議：「 政府要做口罩地圖，就必須串接後端的資料而不是讓民眾自行回報。 」目前吳展瑋尚未接到後續的合作事宜，若政府有需要，他也會全力協助。

不過目前尚未動工，是否有辦法於2月6日前製作出「藥局口罩現況回報地圖」，吳展瑋則說只要政府提供的資料夠詳細，其實系統能夠很快地開發完成。

責任編輯：陳映璇