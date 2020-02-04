富邦媒3日收盤於311元，創下五年來新高。隨著武漢肺炎疫情延燒，電商已成為民眾居家防疫的購物首選，除防疫用品外，居家健身用品、日用消耗品的買氣皆上漲。

隨著武漢肺炎疫情升溫，台股新春開盤大跌700點，創下台灣史上最慘烈的跌幅紀錄。疫情重挫各大產業，但仍有一些業者在這樣的非常時期逆勢成長，特別是電商以及物流業者。

武漢肺炎疫情影響，電商成「防疫概念股」

以電商龍頭富邦媒為例，3日盤中最高一度來到316元，創下2015年4月以來，近五年的新高。網家3日也上漲7.4%，是去年7月以來最高漲幅。疫情延燒，宅經濟商機逆勢上漲，雖然電商平台配合政府徵收口罩政策，目前在平台上暫停補貨口罩，但其餘的防疫相關用品，銷售依舊長紅。

其中，網家旗下PChome 24h購物及創業家兄弟旗下生活市集、松果購物皆特別在網站上開設防疫相關用品專區，滿足民眾對抗疫情的需求。PChome發現在春節期間，口罩的銷量較年前成長約七倍、乾洗手用品則較前一周成長約三倍。此外，民眾為了避免外出，經常需補貨的日用品如洗衣精、紙尿褲、衛生紙等也成為熱賣品，在過去一周內(1/27～2/2)銷量大幅成長了40%。

因應顧客需求，PChome 24h購物、生活市集皆架設「防疫用品專區」。 生活市集

因應顧客需求，PChome 24h購物、生活市集皆架設「防疫用品專區」。 PChome 24h購物

生活市集則指出，過去七日消毒相關商品如「濕紙巾」、「消毒液」、「乾洗手」等商品關鍵字平均詢問度暴增超過100倍、乾洗手商品過去一週的平均銷量較上個月同期暴增1,100%。除了隨身攜帶的小型用品外，大型防疫家電如感應式自動給皂機也趁勢崛起，近一周銷量較前月同期增加4.6倍。

台灣樂天市場甚至發現，帶有「防疫」、「消毒」、「抗病毒」等關鍵字的家電類商品，自從1月21日起，平均每日搜尋量爆增近百倍，訂單量增加3倍。另一方面，即便殺菌不等於殺病毒，帶有「殺菌」等關鍵字的家電類商品也隨之沾光，平均每日搜尋量上升60%，訂單量增加50%。

雖然這些防疫用品不像口罩一般急用，PChome 24h購物表示仍有在站上看到民眾搶購的跡象。目前民眾的購買量還在可調度的範圍內，PChome 24h購物強調他們也正積極進行補貨作業，緊密與物流業者合作，確保供應無虞。

居家健身用品、即食料理包成為「宅經濟」熱賣品

隨著政府宣佈學校開學日延期，民眾又因疫情減少外出，電商網站也進一步看到居家健身的商機逐漸興起。momo指出，居家健身器材買氣狂飆，自初四起銷售較平日成長近5成，尤以「健腹」及「全身燃脂」器材最受消費者青睞。短期來看，疫情帶動宅經濟成長，長期來看，也可能加速民眾轉移到線上購物平台，對電商全年度的營收增添動能。

除了健身用品以外，PChome 24h購物也發現，站上食品銷量近四日(1/30～2/2)成長近30%，推測是因為疫情影響，使民眾出門外食比例偏低，料理包、乾拌麵等即用食品買氣也隨之竄升。

電商逆勢成長，物流業者也隨之受惠。台灣重點物流廠商嘉里大榮在3日上漲3.73%，收盤價40.35元，為2018年9月以來新高；宅配通則在3日微幅上漲1.97%。往年雙十一、雙十二到一月農曆新年期間，都是物流業者的營收旺季，然而武漢肺炎延燒，是否會拉長物流業者的旺季，值得繼續觀察。

責任編輯：陳映璇