世界最大商店－梅西百貨不敵零售寒冬，今預告三年內將關閉125間門市，並裁員2,000人，昔日風光不在。

在整體零售業萎靡、消費意願疲軟情況下，美國梅西百貨（Macy’s）週二（4日）宣布，計畫在未來三年關閉125家門市，並削減約2,000個職位，佔公司員工總數9%，以降低成本、刺激同店銷售額。

梅西計劃關閉許多營運不周、租金又昂貴的大型購物中心門市，將重點轉移至小規模分店和其折扣商店Backstage並且改善線上銷售業務。

執行長Jeff Gennette在一份聲明中說：「我們正在通過重大公司結構改革，來降低成本，我們將從過渡期走出來，來應對艱鉅的零售產業競爭。」

預計關閉的125間分店中，已有30間已宣布停業，年銷售額約14億美元（約新台幣422億元）。

梅西預估從今年開始，公司每年將能節省約15億美元，且將在2022年底前實現。梅西預計今年將節省約6億美元。

梅西預估公司第四季度的淨銷售額約為83億美元，而2019財年的淨銷售額預計為245億美元。預計全年EPS將接近先前預期的高峰值每股2.57美元至2.77美元之間。

目前梅西已關閉其在舊金山、俄亥俄州辦事處和辛辛那提州總部的技術辦公室，以合併在紐約和亞特蘭大的業務，紐約將成為公司唯一總部。

預計與這些變更相關的總成本將在4.5億美元至4.9億美元之間

同時，梅西也計劃在2020年在現有百貨商店內，另外開設50家折扣商店Macy’s Backstage，以及7個獨立的Backstage商店。

由於關閉多家門市，梅西表示2020財年營收將下降。預估淨銷售額在236億美元至239億美元之間，Refinitiv分析師此前預期，梅西2020年淨銷售額為243.6億美元（約新台幣7,335億元）。

本文授權轉載自：鉅亨網