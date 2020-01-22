百貨業面臨凋零時，遠百信義A13活用數位科技的元素、結合實體場域的優勢，並仿效電商靈活多元的經營思維，為零售產業下了一個新的詮釋。

2019年底的統計資料指出，光是在美國，這個百貨業曾經相當蓬勃的地方，估計就有2、300家百貨公司陸續在全美拉上鐵門停止營業，整體預估超過1.2萬間零售店也面臨關店潮。而台灣，去年整體百貨業的營業額相較前一年僅成長1.6%，東區與部分商圈的沒落，顯示零售與百貨面臨的狀況同樣嚴峻。（推薦閱讀：快時尚、鞋業巨頭都倒下！關店數將破1.2萬家，實體零售業該如何求生？）

但這些負面的消息並沒有讓擁有50多年歷史、全盛時期市占約17%的遠東百貨望而卻步，反而更讓它選擇在信義區引頸期盼的A13佇立。在全台競爭最激烈的百貨戰區內，我們觀察到，新型態的百貨公司如何應用新的數位科技元素，形成新的經營思維，透過虛擬與實體零售的競爭，站上百貨業的領導地位。

數位螢幕取代公共裝修：靈活創造檔期氣氛

有別於傳統百貨開幕時多用的大色塊的布幕或是外牆塗裝與燈具，新落成的百貨公司外觀，以戶外大型的數位活動看板取而代之，配合播放最新的開幕活動訊息來吸引眾人目光。

傳統百貨的公共裝潢每年動輒數千萬的裝修費用，所費不貲外，裝修時間的進撤櫃、施工、清運等許多問題，常造成百貨與營運調度的困難。若以數位素材呈現百貨公司的氣氛，除了可以配合檔期與季節靈活調度外，同時，亦強化了營運彈性與降低營運成本，近幾年新開幕的百貨也都是依循此趨勢發展，包括最近的A13遠東百貨、去年開幕的南山微風與大直新開幕的ATT Recharge也都可以發現此脈絡。

配合消費者需求，強調好吃又好玩的「真實互動」

頂級的電影院、深夜燒肉KTV，為符合信義區台北不夜城的特性，近期新開幕的百貨公司打破原本百貨業營業時間的限制，以接近全時的消費情境，一方面拉長營業時間增加消費時段的營收，另一方面也呼應了新一代年輕族群的生活習慣。

同時，百貨也發揮實體場域無法取代的「真實互動」特性，凸顯與零售電商的差異。不同於零售電商，受到數位裝置的侷限性，僅囊括視覺和聽覺的體驗；

實體世界所給予人們的嗅覺、味覺及觸覺的板塊競爭，恰恰是虛擬世界無法突破的限制。

在此我們看到實體百貨回歸到原本通路的核心優勢，以及逐漸找回在通路競爭上的突破點。

創新數位App寄物服務：節省體力就是要你逛街

以往逛大型百貨公司時，體力往往是決定是否多停留的關鍵，基本的概念是，顧客留在百貨內停留的時間越長，能夠看到的商品越多，越有可能創造銷售。然而，對顧客而言，以往購買的商品越多，手上的提袋量也會越多，不僅耗費體力，購物時的便利性也會大減，影響後續逛專櫃的動機。而新型的百貨公司似乎也意識到此問題，於是館內自建小型的物流系統，即可輕鬆地解決顧客的問題，不僅僅提高了客戶的滿意度，也提升客戶停留在賣場的時間。

多元產業持續數位進化

互聯網造就了全球化經濟的興起，加劇跨國跨產業的競爭，實體零售與虛擬零售間的競逐更是水深火熱。在美國，看到亞馬遜與傳統百貨、零售賣場，包括如Sears、Walmart各自在競爭客戶上互別苗頭；在台灣，電商以不限時間地點的購物情境，甚至跨境的零售競爭更是屢見不鮮，搭配便利的物流服務搶到顧客的注意力。

而實體零售也在過去幾年的時間裡，不斷面臨衰退與高租金的衝擊。藉著近期新開幕的百貨公司，我們看到實體零售通路企圖向數位世界取經，以實體場域優勢嘗試調整新的經營模式，並仿效電商的多樣靈活經營思維，重新詮釋新一代的消費零售產業應有的樣貌。 （推薦閱讀：零售業的逆襲：起死回生的實體書店）

不僅僅是零售百貨業如此，金融、醫療、能源產業與政府服務等，服務的模式正不斷向數位靠攏，未來5G與AI的發展將是數位化變革的引擎，持續為各產業帶來進化的量能。

責任編輯：陳建鈞

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