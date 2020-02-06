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偵測企業內部網路流量，找出可能潛在的威脅，稱做網路流量分析（Network Traffic Analysis，NTA），企業能藉著這個機制，分析流量封包，監控內部網路的行為，查找出網路環境中，可能存在的弱點或是攻擊事件。

由台灣二版(V2)獨家代理之【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】，可針對企業網路流量進行深度剖析，收集流量的數百種特徵，再藉由機器學習，找出潛伏在內部的威脅，達到較為全面保護整體網路環境的目的。GREYCORTEX MENDEL能處理比NetFlow多出6倍的功能，具備應用程式的感測，以及使用者身分識別的能力，同時能區隔人類與機器人執行的行為。有別於許多同類型產品收取NetFlow流量，GREYCORTEX MENDEL支援進階安全網路評量（Advanced Security Network Metrics，ASNM）協定，能收集網路流量裡的數百種特徵，做為分析資料的來源，以便加以快速檢測。而針對現今網路流量幾乎都受到加密保護的情況，也能夠拆解，並且支援最新的TLS 1.3。藉著與企業已經部署的防火牆整合，還能進一步封鎖指定的連接埠，阻斷所發現的攻擊事件。GREYCORTEX MENDEL能檢測的裝置類型相當廣泛，能涵蓋員工自行攜帶的設備（BYOD），以及應用相當廣泛的物聯網（IoT）裝置等。由於也會收集額外的感知資料，更可更迅速彙整出攻擊事件的樣貌。立即申請線上體驗: https://greycortex.tw/schedule-a-demo/。

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