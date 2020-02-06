台灣新創Tripresso與KKday面對武漢肺炎都坦承受到影響，但也都同時提到台灣防疫把關嚴謹，對於台灣國內旅遊影響不大。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）成為2020年打亂全球市場的黑天鵝，其中又以旅遊航空業受到衝擊最為劇烈，國泰航空宣布三週無薪假，華航更延後新人報到時間。

中國確診人數本週已經逼近三萬，台灣政府已經全面禁止中國人入境，許多本來計畫出國商旅的民眾，紛紛取消行程或改期。疫情目前似乎還看不到盡頭，業者又是如何解讀，疫情對整體旅遊產業所帶來的衝擊？

旅遊需求被壓抑，業者預測：將在第四季大爆發

「影響很大啊！」旅遊咖（Tripresso）創辦人洪明楓苦笑著說。

旅遊咖是專注在「海外團體旅遊」的電商平台，整合雄獅、東南、鳳凰、五福等各家旅行社超過萬筆的旅遊行程，讓消費者依照需求、預算，一站式找尋適合的旅行團。

2018年也推出TripSaaS產品，提供架設網站、流量分析、管理產品、訂單與會員資訊等服務，協助旅行社走向數位化。

回顧2003年SARS疫情，國內旅遊約衰退17%、海外旅遊衰退60%，一直到當年第三、第四季才逐漸恢復。洪明楓觀察， 從農曆年到現在，約有2成的團體行程被取消，以目前疫情發展態勢來看，Tripresso預估第一季業績將衰退6到7成左右。

旅遊咖（Tripresso）創辦人洪明楓認為，被疫情壓抑的旅遊需求，會在第四季爆發開來。 賀大新攝影

撇除中國疫區，目前日、韓行程退團比例最高，許多藉由中國轉至歐洲的行程，也受影響取消，最主要還是民眾心中瀰漫的強烈不確定因素，無法確定疫情何時會看到終點。

接下來，整體旅遊產業將會如何發展？洪明楓認為，日、韓的防疫成績，會是非常重要的參考指標，「這次日本當局防疫太慢，」截稿前，日本確診病例共35人，重挫國人海外旅遊信心，預估至少迎來半年的衰退期，進一步推高亞洲旅遊不確定氛圍。

洪明楓認為，二月底是一個關鍵時間點，若日本確診案例持續上升，那麼旅遊產業的不確定因素，將持續到第二季。且民眾一般認為日、韓衛生條件較高，「如果到第二季這兩個市場都守不住，那就更不用說東南亞的行程狀況。」 不過洪明楓觀察，台灣疫情仍在可控制範圍內，國內旅遊還是能維持不錯表現。

雖然民眾近期減少出遊意願，旅遊消費的需求並不會就此消失，只是延後發生，「台灣人太喜歡出去玩，疫情讓旅遊需求被壓抑，預計會在第四季爆發開來。」洪明楓預估，旅遊業者應該要提前替第四季的爆發先做中長期準備。

雖然民眾近期減少出遊意願，旅遊消費的需求並不會就此消失，只是延後發生。 Uplash

像是Tripresso近期，會集中更多資源，提供消費者旅遊攻略等資訊，在疫情期間做線上策展、行銷，培養消費者第三、四季出遊的意願，「第四季本來就是旺季，今年應該會很有趣，整個旅遊供應鏈都必須挺住這樣的需求。」

KKday：國內旅遊營收保持穩定，站穩腳步為反彈做準備

旅遊體驗電商平台KKday也坦言武漢肺炎的確對於訂單量有所影響，「主要是因為航班更動以及景點的關閉，隨著不斷有航班更動跟取消的情況，對營收的影響也持續增加。」

不過，台灣在防疫上的把關仍相對嚴謹，疫情沒有在台灣擴散，「 台灣國內旅遊的相關商品，包括溫泉、戶外活動等行程受到影響程度低，國內旅遊仍可保持營收穩定。 」KKday表示。

此外，KKday還觀察到「包車」的需求提升，不管是各國機場接送或是包車一日遊的預定都有所增加，以包車取代大眾運輸工具成為特殊時期自助旅客與商務客群的優先考量。

KKday坦言武漢肺炎的確對於訂單量有所影響，「主要是因為航班更動以及景點的關閉，隨著不斷有航班更動跟取消的情況，對營收的影響也持續增加。」 Twinsterphoto via shutterstock

面對自除夕前就開始傳出疫情，KKday的客服、行銷、IT、商品團隊則投入了大量人力在與供應商的聯繫，以及提供旅客最即時的正確資訊。

如社群和編輯小組就必須持續追蹤，統整並提供旅客目前各國航班、景點、旅遊限制等資訊，並即時更新，讓旅客省去查找資料的麻煩。

同時，KKday也籌劃實際演練「在家工作」，讓未來遇到類似情形後能夠快速因應、彈性調整，並在疫情期間全面檢視營運、商品、行銷的應變速度，畢竟緊接著就是日韓旅遊「櫻花季」的旺季，「我們要打穩基礎，為疫情後的市場反彈預作準備。」KKday表示。

責任編輯：陳映璇