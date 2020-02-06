新型冠狀病毒疫情嚴峻，比爾蓋茲旗下慈善基金會宣佈捐出1億美元投入遏止疫情。武漢肺炎爆發以來，各家企業又為防疫做出過哪些貢獻？

武漢肺炎疫情持續擴大，比爾蓋茲與其妻子一起成立的「比爾及梅琳達．蓋茲基金會」（簡稱蓋茲基金會）宣布捐出1億美元（約新台幣30億元）協助新型冠狀病毒（2019-nCoV）防治，比爾蓋茲也成為這起事件中，美國首位以個人名義對中國進行援助的企業家。

根據美國約翰霍普金斯大學開發的追蹤地圖，截至今（6日），全球感染新型冠狀病毒的人數已突破2.8萬人，更奪走560位患者的性命，在台灣也有11個確診病例。

比爾蓋茲捐1億美元，協助全球防治武漢肺炎

蓋茲基金會於美國時間昨（5日）宣布，將投入1億美元協助武漢肺炎疫情的應對任務，這筆資金將用於改進檢測、隔離及診療工作；保護開發中國家的高危人口；加速疫苗及診斷技術研發等3個面向。

而這1億美元會如何使用？具體而言，該基金會將為WHO、美國疾病管制及預防中心（CDC），及以中國為首、處於防疫第一線的國家衛生部門，捐出2,000萬美元。

比爾及梅琳達．蓋茲基金會宣佈為武漢肺炎捐贈1億美元，投入遏止病毒擴散、保護高危人群、加速疫苗及診療技術研發等三個面向。 shutterstock

雖然南亞、非洲等地的新型冠狀病毒確診病例還非常有限，鑑於過去流感的經驗，蓋茲基金會也將捐出2,000萬美元，協助當地開發中國家有能力採取適當的防疫措施。而其餘的6,000萬美元，則計畫將用於加速武漢肺炎疫苗、新檢測方法的研究與開發，從長期角度控制疫情蔓延與擴散。

蓋茲基金會CEo馬克．蘇茲曼（Mark Suzman）在推特上表示，全球應共同努力遏止新型冠狀病毒擴散，保護處於高風險的人民，以及投入開發疫情工具減緩疫情，同時，他希望這筆捐款能夠喚起各界響應，一同為防治疫情貢獻一份力。

全球都在武漢肺炎暴風圈，企業巨頭群起奧援

為對抗這個擾亂全球經濟秩序、奪走許多寶貴性命的新型傳染病，各方企業都出了不少力。

中國企業在這方面更是竭盡全力。電商巨頭阿里巴巴已花費10億人民幣（約新台幣43億元）成立基金會，負責為武漢及湖北地區援助醫療物資，創辦人馬雲也自掏腰包，捐出1億人民幣投入疫苗開發。

騰訊、百度、美團點評分別捐出3億人民幣（約新台幣13億元）援助肺炎重災區以及醫療技術研發；《今日頭條》與《抖音》母公司字節跳動也向中國紅十字會捐助2億人民幣（約新台幣8.6億元）；華為及小米則分別捐出3,000萬與1,000萬人民幣，華為更進一步為中國政府火速設立的火神山醫院提供遠端醫療技術。

國際間各大企業同樣不吝向中國伸出援手。食品加工公司嘉吉、電腦大廠Dell、美妝品牌萊雅及微軟，總共向中國紅十字會捐贈140萬美元（約新台幣4,200萬元）；三星宣佈撥款430萬美元（約新台幣1.3億元）及醫療物資應對肺炎疫情；歐洲奢侈品集團LVMH、開雲也分別捐出230萬及100萬美元善款。

近期與中國關係密切的特斯拉，已宣布劃撥500萬人民幣（約合新台幣2,100萬元）投入防疫，並補貼當地車主免費使用超級充電站的福利。航太大廠波音則稱已向武漢、湖北衛生單位捐贈25萬副口罩。

特斯拉宣佈將捐500萬人民幣應對武漢肺炎防疫。 微博

蘋果方面雖未透露具體數字，執行長庫克也在推特上承諾，會為應對肺炎疫情貢獻一份心力。

武漢肺炎的嚴峻現況令全球企業都身處風暴之中，蘋果2月初下令中國地區所有辦公室與Apple Store將停工至2月9日；現代汽車更於本週宣佈，由於中國汽車零件斷供，將關閉韓國工廠約一週時間。

而特斯拉去年啟用的上海廠也受到疫情影響，透露當地生產的Model 3將延後交車，導致日前一度衝抵900美元大關的股價重挫17%，收在727美元。

資料來源：蓋茲基金會、Forbes、南華早報

責任編輯：張庭銉