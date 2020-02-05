日本知名餐飲連鎖集團和民（WATAMI）宣布關閉中國境內所有直營門市。

日本知名餐飲連鎖集團和民（7522-JP），在週三（5日）發出新聞稿表示，受到中國當地的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情擴大影響，造成各分店歇業還有來客數大幅減少，由於該公司判斷這樣的情況將會持續下去，不得已作出退出中國市場的決定。

日本和民透過設在香港的分公司「WATAMI INTERNATIONAL CO.,LTD」，在中國上海、深圳、廣州、蘇州等地共有11家分店。這次決定關閉的，是11家分店當中以和民形態展店的「和民」、「饗和民」、「三文魚傳說和民」系列的共7家分店。

日本和民集團在中國的直營門市只剩下7間，如今這7間也將歇業。 和民台灣官方粉絲團

和民（WATAMI）自2001年11月在香港開了第一家「和民」以來，就持續在日本海外市場展店。2005年1月進入中國深圳展店推出「和民」，從2007年4月開始也在上海展店。於2014年時，和民（WATAMI）曾在中國當地開設42家分店，在營運狀況不佳的店面陸續關門後，至今只剩下7間直營店。而目前整個和民（WATAMI）集團在8個地域共擁有53家分店。

另根據《日本經濟新聞》同日報導，WATAMI 在中國的7家「和民」系列直營店於武漢肺炎疫情影響下，各分店平均每日40-50萬日圓的營收已減至1/20水準。該公司認為即使將來疫情受到控制，中國的個人消費也將大幅滑落。

中國當地其他4間受到其他公司委託營運的店面，和民（WATAMI）則將持續經營。

責任編輯：蕭閔云

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