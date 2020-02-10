Facebook將收購專注於視覺運算提升GPS定位精準度的英國新創團隊Scape Technologies。

根據媒體《Tech Crunch》報導，Facebook將收購專注於視覺運算提升GPS定位精準度的英國新創團隊Scape Technologies。目前Facebook並未透露收購相關訊息，但從監管單位的文件可知，Facebook透過收購掌握Scape Technologies超過75％股份的多數控制權，並已有兩名Facebook高階主管進入董事會，預估收購價為4,000萬美元（約台幣12億元）。

Scape Technologies成立於2017年，擅長基於電腦運算的「視覺定位服務」，讓開發人員能夠構建出遠超過GPS準確度的精準定位。此技術先是以擴增實境應用為目標，但後來也運用在移動性、邏輯性、或機器人等相關定位應用上，簡而言之Scape Technologies希望讓任何配備鏡頭的機器都能了解周圍環境。

Scape Technologies執行長暨共同創辦人愛德華·米勒（Edward Miller）表示：「Scape Technologies的『視覺引擎（Vision Engine）』大型測繪路徑，可根據一般的圖像或影像來創建3D地圖。將配備鏡頭的裝置上安裝我們的『視覺定位服務（Visual Positioning Service）』API，就能獲得比GPS更精準的定位結果獲得確切位置。透過裝載Scape Technologies的SDK，開發人員即可運用可視化定位服務進一步開發更多相關應用。」

Scape Technologies的投資者包括Entrepreneur First、LocalGlobe、Mosaic Ventures、以及Fly Ventures。有趣的是，Facebook在2018年收購另一家專注自然語言運算的英國新創公司Bloomsbury AI時，Entrepreneur First及Fly Ventures同時退出了Bloomsbury AI的董事會，與此次Facebook收購Scape Technologies之後仍留在董事會的決定完全不同。

VR和AR相關應用領域是Facebook近年收購的重點，其中最著名的莫過於在2014年以20億美元買下虛擬實境裝置公司Oculus VR，可見Facebook對VR、AR應用發展的重視。然而針對此次收購，Facebook發言人僅表示收購新創公司是Facebook一直在做的事，而目前並沒有具體的規劃可以分享。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、Engadget