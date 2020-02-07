一場武漢肺炎，燒到MWC、燒到5G，LG開第一槍，宣佈不參展MWC。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）持續延燒，截至今（7）日全球確診人數已超過3萬人，為避免人與人大量接觸、暴露在風險中，不少展演活動、運動賽事及國際性大展紛紛喊卡。

2月才一開始，去年參觀人次高達35萬的台北國際電玩展就宣布取消延期，反觀科技界2月的「國際盛事」2020 MWC（世界行動通訊大會），距離開展不到3周，LG卻突然宣布因「員工安全考量」而撤展，中興也跟著宣布將取消展前記者會。

即便主辦方GMSA接連發出聲明，表示武漢肺炎對MWC的影響很小，一樣會如期舉辦，但還是讓人懷疑，疫情真的不會燒到MWC嗎？對科技界又會有怎樣的影響？

2020 MWC將於2/24~2/27於巴賽隆納舉辦，圖為2019年展場資料照。 唐子晴／攝影

疫情風險蔓延全球，MWC為何不取消？

一場國際性大展，對於一座城市來說，效益就像是「小型奧運會」的縮影，必定會帶動周邊的觀光經濟，MWC對於巴賽隆納而言，也是如此。

根據GSMA透露，為籌備2020 MWC目前已經花費4.92億歐元，並提供1.4萬個工作機會，若是MWC斷然取消，對於主辦方和承辦城市來說，無疑是一筆不小的損失。

但在2019 MWC上，共計有來自198個國家、10.9萬人入場參與，其中中國參展的企業高達幾千家，雖然西班牙沒有像美國「 禁止近14日內曾到訪過中國的外國人入境」等防疫措施，但隨著中國遼寧省、江西省、湖北省陸續封省，參展商無疑也受到影響，能不能如期參展還是未知數，此外，也很難保證為了自我防疫，參觀人潮驟減。

像是中興，即便參展攤位照舊，但已經確定取消發表會，除了有簽證延誤等原因外，中興表示：「不希望因為肺炎讓人感到不舒服，」搞得人心惶惶；至於其他的中國手機大廠，包括華為、小米和vivo，目前則一切照舊。

中興取消MWC記者會，但展位照舊。 曾靉攝影

一樣會參展的愛立信則向《數位時代》透露，雖然目前MWC尚未有異動，但畢竟LG發出「撤展第一彈」，很難保證不會有更多廠商跟進。

LG在日前發出聲明，表示考慮到疫情已在全球蔓延，且世界衛生組織已將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」。為了數百名LG員工的安全、避免國際旅行的風險，決定撤銷在MWC上的展位，此次不參展。

一場疫情，讓全球5G局勢突變

回顧2019年的MWC，正處於5G開元起步之際，5G無疑成為全場最大的重點，無論是電信商、設備商、晶片商還是終端裝置廠商，都搶先展出5G的產品應用吸睛。

時至今日，據GSA最新統計，全球已有34個國家推出61個5G商用網路，5G設備也已經累積超過200個，雖然和去年相比，5G不再那麼新鮮，但卻讓人更好奇，大廠們要如何展示5G的下一步來爭豔？

包括電信商AT&T、Orange以及高通的高層們，都會在MWC上發表5G相關主題演講，但即便2020年MWC如期舉行，全球5G局勢卻也會因為這一場疫情發生改變。

市場紛紛預測，武漢肺炎會對中國5G發展帶來不小的傷害。 shutterstock

「 如果疫情到6月才能控制住，那對中國5G供給端的影響都很大 ，」資策會MIC所長詹文男說道。

中國自2019年底5G正式開台後，就緊鑼密鼓地布建中，單單從手機端來看，2019年中國已是全球最大單一手機市場，整體出貨量達3.7億支。詹文男預估，若是沒有疫情影響，今年有望達4億支，其中三到四成是5G手機。

詹文男進一步推測，疫情對未來的影響，可分為幾種狀況：如果在3月底前就能控制住，中國先前封城、停工確實會影響到供給端，但還不至太嚴重；但若在6月底才能結束，生產端則會受到很大的衝擊，供貨不但遠不如預期， 中國需求面也會大幅萎縮，預估中國手機出貨量會降20%，其中無疑也包含了5G手機 。

但針對市場頻頻預測「美國5G因疫情將超越中國」一說，詹文男則認為事態還不至於至此，下半年中國仍會重新開始、鋪貨趕工。

責任編輯：陳映璇