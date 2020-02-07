數位身分證（eID）即將上路，雖然這是政府數位轉型的一大步，但面對民眾擔心的個資保護與資安問題，政府仍須採取積極作為，才能建立民眾信賴感與採用意願。

台灣目前所使用的紙本身分證是2005年啟用的第六代版本，迄今發行已超過10餘年。然而自2000年起，全球就興起「數位身分證（eID）」的換發潮，如德國、西班牙、義大利、荷蘭、比利時和愛沙尼亞等，而鄰近的中國大陸、日本、香港、馬來西亞近年來也加入發行國家之林。

「數位身分證」已是國際發展趨勢，台灣預定2020年10月發行

內政部於2019年5月公布「數位身分證」發行計畫，未來國民身分證將改版升級具有晶片功能，內嵌自然人憑證，可搭配自訂密碼雙重身分認證後，透過政府骨幹網路（T-Road）介接各部會的獨立系統資料庫，具整合健保卡和駕照等多卡合一功能。

除此之外，「數位身分證」上面的個人資料將朝向精簡化揭露，可能僅保留本人姓名、身分證字號、照片，其它資訊如父母與配偶姓名及戶籍地址等將省略，改由卡片讀取方式顯示，以加強個人隱私保護。另外，「數位身分證」上路後，既有紙本身分證將可能作廢，未來投票就必須強制使用「數位身分證」，若未換發新證者將喪失投票權。

內政部進一步表示 「數位身分證」將在2020年10月正式發行，初期提供免費換發，預計隔年全面普及，期盼新版「數位身分證」可以實現八大功能：虛實世界身分識別一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、防偽雙重保障、帶動創新應用及產業發展，讓公部門加速數位轉型與改造，邁向具全方位數位化服務能力的「智慧政府」。

「數位身分證」是驅動下世代「智慧政府」數位轉型之鑰

過去，台灣偏向發行個別功能的「晶片卡」，例如健保卡和自然人憑證IC卡，而身分證始終停留在紙本設計。一旦2020年底升級具晶片功能的「數位身分證」，除了安全防偽性加強外，最重要的是將可整合傳統多張卡片的功能，如健保卡和汽機車駕照，讓民眾僅憑一張卡片即可辦理多項跨主管機關業務。 此外，個人資料的新增與異動可一處輸入就全處可用，大幅簡化民眾多處申請服務的個人資料重複註冊與節省往返奔波時間。

「數位身分證」本身宛如一把數位鑰匙與虛擬世界的「數位分身」，讓民眾可以透過線上身分認證核實後，申請與辦理逾80%的線上政府業務。如網路報稅、公民投票、申請電子病歷、數位金融交易、退休金查詢、申請各種社福津貼與補助，大幅改造政府流程與提升無紙化效率，正向鼓勵公部門提供更多的線上服務，方便民眾體驗無所不在的「智慧政府」效能。

台灣未來甚至可以參考愛沙尼亞2014年推出的「電子公民計畫（e-residency）」，針對在台工作或創業的外籍人士設計簡易版「數位公民證」，方便他國人憑證於線上申請所需的各項公家機關服務，如公司申立、銀行開戶、簽署文件、遠距報稅，藉此吸引更多的國際專業人士無須親自造訪台灣，即可在海外以「數位公民」身分為台灣企業工作，解決國內高階專業人才不足的問題。

另一方面，「數位身分證」將帶來智慧應用體驗升級。例如，未來中獎發票兌獎，將可透過卡片感應自動帶出個人基本資料，免去費時填寫資料之不便。此外，「數位身分證」將可能與銀行合作升級為具多帳戶合一的金融卡，例如中國大陸的中國農業銀行ATM提供「數位身分證」搭配人臉辨識與指定帳戶密碼等三重驗證提款人身分，方便民眾持有一張卡就可到處提款與轉帳。德國政府甚至提供搭載iOS 13的iPhone用戶將手機當成身分證與護照使用，實體卡片完全數位化。

個資保護與資安疑慮仍在，政府推廣首要乃建立民眾信賴感

內政部初步預估全民換發新版「數位身分證」約需編列預算新台幣40億元，由國發會主導建置串接各級行政機關資料庫的骨幹網路基礎建設。內政部表示目前《戶籍法》、《電子簽章法》、《資通安全管理法》、《個人資料保護法》已足夠完備，不需另立專法或修法。然而，參考德國政府總共投入三年時間，從制定相關法源到施行細項，於2010年首度提出eID專法，規範「數位身分證」的安全與設計規格及主要用途，並於2017年推出新版修正法案，調整eID功能預設啟用，以提高國民採用率，足見歐盟國家對相關eID配套法規的重視。

雖然內政部聲稱「保護隱私」與「資訊自主」，可允許民眾自由選擇開啟自然人憑證與否，並表示對於未換發新證不會祭出罰則，但如此恐讓人擔心未來流通的空白卡片居多，推動「智慧政府」願景美意大打折扣。回過頭來，政府仍需充份準備回應民眾可能的疑慮，例如透過eID串接T-Road各行政機關資料時，是否皆需取得「個人同意」方能為之？個人資料（含人臉、指紋）如何蒐集與管理方式？未來eID的明確用途與規劃（如納入健保卡）？eID的資安管理機制如何被監督？以及與歐盟GDPR適足性與否？

雖然eID將可能帶來更多的智慧應用體驗與效益，但當多數民眾有資安疑慮，也可能導致被動式換發新證而不開啟eID功能。故建議政府廣邀專家全面盤點法案不足與建議修訂方向，甚至評估立專法保障eID使用者權益，以建立民眾的信賴感與採用意願，方能推動2020年後我國全面邁向「智慧國家」。

責任編輯：陳建鈞

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