中國今日宣布北京封城，武漢肺炎在中國的疫情目前尚得不到緩解，繼之前iPhone傳出庫存告急後，AirPods系列目前也傳出大量缺貨。

自從AirPods Pro上市以來，這款帶有降噪功能的無線耳機就開始持續缺貨。除了少數消費者在購買後就迅速拿到了自己新耳機，大部分的人都陷入了苦苦的等待之中。

如果你的AirPods或者AirPods Pro還在等，那你等的時間估計要更久了。因為中國冠狀病毒肆虐，人們都在家辦公，諸多依靠人力運行的線下工廠幾乎停止生產，這也會影響AirPods的生產和出貨。

據日經亞洲評論報導，多位消息人士均表示蘋果想要大幅提高AirPods產量的計劃受到了中國冠狀病毒爆發的威脅。因為冠狀病毒爆發，中國供應商已停工兩週（停工時間還可能延長），即使供應商週一恢復工作，首週生產率最多可能達到50%，仍可能會出現零件短缺的情況。

立訊精密、歌爾、英業達這三家AirPods的關鍵製造商已停止大部分生產。多位知情人士表示，這三家公司目前最多存有兩週的AirPods組裝所需材料和零件，更多的原材料還必須等待中國各地的零件生產商重啟生產，以便讓供應鏈恢復到最高水平。

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日經亞洲評論援引知情人士消息表示此次疫情已經導致裝配商約兩週時間沒有發出新的AirPods Pro了。

所有銷售蘋果產品的商店和營運商都指望供應商下週恢復工作……但有一個大問題是，中國其它零件供應商能否順利恢復生產，以生產足夠的零件以供組裝。我們必須等待，看下星期的情況如何。如果裝配工在兩週內得不到足夠的零件供應，那將是一個大問題。

調研機構曾預估2018年蘋果AirPods銷售量3,500萬套，而2019年先前市場預估的銷售量為5,000萬套，從AirPods Pro價格不降反漲來看，持續缺貨的AirPods Pro仍處於供不應求狀態。

而在TWS藍牙耳機這個細分市場中，蘋果仍占到了50%以上的份額。

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據Strategy Analytics發布的研究報告《全球藍牙耳機銷量和收益預測2001-2024》顯示，2019年AirPods的銷量達到了近6,000萬。而TWS藍牙耳機的銷量在2019年成長了200%，蘋果的成長則占到了71%。

成長如此快，生產卻始終跟不上。甚至可以說，蘋果的AirPods也陷入了「產能地獄」，這不是飢餓行銷，而是用戶對AirPods的需求已經跑到了生產力前面。

據之前報導，TWS藍牙耳機元件供應商康控-KY在4月就已為客戶投資了研發設備，但最終發表產品時已經比預想中延遲了6個月。就是在這種「糧草先行」的情況下，供不應求的狀態依然很嚴重。

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據康控-KY樂觀預估，訂單能見度已經一路看到2020年6月，且明年第一季都不見得比2019年第四季差。其財務長黃翹生將AirPods的供不應求稱之為「外溢現象」，他表示AirPods所需的聲學元件產能充足，關鍵是下游耳機組裝廠產能不夠，做不出來。

據報導，AirPods Pro是一款重人力成本的產品。人力需求卻非常驚人，一條產線月產能1～2萬組，就需要2,000名員工進行裝配，若要5條產線就得聘1萬人。

當時業界曾認為這種缺貨狀態會因為蘋果在2020新增供應商而得到緩解。但從現在的情況來看，或許新供應商真的能提高裝配量，但在疫情影響下，無法保證供應的零件供應給AirPods的生產再蒙上了一層陰影。

蘋果曾希望供應商在今年上半年生產多達4,500萬台的AirPods以滿足激增的需求。但現在，我們可以把1月庫克回答分析師AirPods產能如何跟上的答案翻出來複習一下了：

我現在無法預測何時……我們似乎離那相當遠，但我們已經在努力增加產能。

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本文授權轉載自：愛范兒