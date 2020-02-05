中國地區因武漢疫情造成封城及停工的消息增加，蘋果上半年的產能嚴重延遲，在中國設廠的供應鏈均有此困擾，若是疫情仍未見緩和，是否可能加速各大廠移出中國？

北京當局為防範武漢肺炎繼續蔓延、下令封鎖數十座城市，春節返鄉的勞工如今難以重返工作崗位。消息顯示，蘋果（Apple Inc.）原本在上半年生產8,000萬支iPhone的計畫，如今飽受威脅。

日經新聞英文版5日報導，消息顯示，和碩（4938）自1月底就開始緩步擴充iPhone產能，鴻海則計畫在下週復工後、將產能利用率拉高到至少50%。不過，由於缺工的關係，擴充進度肯定受拖累。目前iPhone存貨已不多、尤其是iPhone 11，這意味著供應鏈必須盡快拉高產能。中國許多城市雖預計2月10日開工，但部分地方政府仍呼籲工廠延遲復產。鴻海（2317）則已向深圳、鄭州等地的政府取得特別核准；鴻海、和碩都表示2月10日就開工。

缺工是一個問題，如何確保員工不受武漢肺炎感染，又是另一個隱憂。一家替蘋果、華為供應零組件的廠商透露，「我們已得知，只要有一名員工確診，整個工廠都必須關閉、進行消毒作業。這對營運帶來極大不確定因素及風險，是否要允許這麼多人如常在工廠上班、也是極為艱難的決定。」另一名蘋果供應商也表示，武漢肺炎確診人數尚無減緩跡象，2月10日是否真能復工還是個大問號，且即使產能重啟，公司也無法一一追蹤員工的旅遊史及過去兩週的體溫變化，有太多風險需控制。

一名供應鏈主管直指，倘若零組件及材料廠商復工時間比2月10日還晚，對整個供應鏈來說將是大問題。印刷電路板、被動元件、機殼、包裝紙等重要零件都還是以中國製造為最大宗。這可能讓電子產業面臨嚴重的延遲及干擾。

疫情可能促使廠商加速移出中國

英國金融時報2月1日報導，和碩目前仍在評估武漢肺炎影響，一名高層透露，春節過後公司可能會利用員工正常離職的現象削減規模，因為之前為了因應中美貿易戰、和碩早已開始拉高其他東南亞國家的產能。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月30日在接受Fox Business Network專訪時指出，武漢肺炎將促使企業重新考慮供應鏈配置，加快工作及製造業重返美國的速度。

羅斯說，「我並不想要在爆發這樣一個不幸又致命的疫病時，談論甚麼繞場慶祝的事情。但這的確會讓企業在檢視供應鏈配置時，面臨另一個需要考慮的因素。⋯⋯（新型冠狀病毒）是另一個人們得考量的風險，我認為這會加快工作重返北美的速度，有些工作會流向美國、部分則會流往墨西哥。」

蘋果執行長庫克（Tim Cook）1月28日才剛在財報電話會議上表示，旗下供應商有部分位於武漢地區，當地供應商都屬於替代性供貨源，公司已著手因應、將努力補上預料會出現的產能缺口。

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