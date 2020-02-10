週一 （10 日）中國國家衛生健康委員會公布，截至2月9日止，累積病例破4萬，同時也宣布了復工條件。

週一（10日）中國國家衛生健康委員會公布，2月9日中國新增確診病例3062例，新增死亡病例97例。截至2月9日止，累計報告確診病例40171例，累計死亡病例908例，累計追踪到密切接觸者39萬9487人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬7518人。

復工情況

1、市場外傳深圳相關單要求暫停富士康中國深圳龍華廠復工，中國深圳有關當局出面反駁指稱消息不實。

中國深圳主管機關要求富士康復產、復工須符合8大條件，包括必須每日為每位員工準備至少1個口罩、預留準備大量的防控物資（口罩、防護衣、護目鏡及相關消毒物品等）等等。

2、韓國經濟日報引述不具人士的消息指稱，三星、LG、SK的中國工廠將恢復營運。不過，由於疫情導致工人返廠延後，這幾家韓企要全面恢復中國工廠的產能尚需一段時間。

3、中國成都方面則指出復工企業必須符合5個條件才可以提出復工的申請備案，申請復工的企業要做好復工方案和疫情防控方案。

4、中國北京則表示將指示企業復工，且建議採取線上辦公、電話值守、彈性工作和錯峰上下班等方式。

5、中國上海市經信委則公布要求堅持復工「四個優先」原則—對涉及疫情防控、事關民生、保障城市運作和民眾生活必需的企業優先保障復工，鼓勵錯峰上下班，不開中央空調。

6、中國廣州則實施分類復工、復產。對保障城市運行必需（水、電、油及天然氣、通訊、公共交通、環保、市政環衛等產業）、防疫必需（醫療器械、藥品、防護用品生產運輸和銷售等產業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產、物流配送等行業），和其他涉及重要民生、供應香港、澳門及特殊情況急需復工的相關企業，要全力保障復工復產。

7、中國杭州市官員則表示，今（10）日將要求所有快遞企業全面復工。而目前中國杭州市企業申請復工數量近3萬家，核准不到200家。

8、中國國家發改委則指出，截至2月7日，中國口罩生產企業依產能計算的復工率達73％；中國重點監測的糧食生產、加工企業的復工率達94.6％；天然氣、電力、成品油供應充足；民航、鐵路、水路運輸網路運營正常。

同時也指稱目前，除了中國湖北省外，中國其他30個省份均已安排企業復工、復產相關作業。

9、市場分析指出復工以後，上市公司仍將面臨三個重要問題：

一是交通，現在部分企業生產的原料和設備零組件供應存在問題。

二是人員，由於防疫管控，外地復工的員工都需要隔離，在時間上也會有一定的影響。

第三是防護用品，企業復工需要配置防護用品，如最基本的口罩，目前中國嚴重缺乏。

疫情相關消息

1、新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，病毒可能透過空氣傳播，此外，醫界發現該病毒在核酸檢測中若隱若現，擴大出現「假陰性」患者、隱形病人潛伏社區播毒風險。

2、新型冠狀病毒肺炎蔓延，口罩供應不足的情況下，不少中國大企業開始生產口罩供應。除富士康外，比亞迪電子也表示，已快速開發口罩生產的自動化設備，建設並導入口罩生產線，預估2月17日量產，到時口罩產能預估每天能生產500萬個。

中國石化則指出已與合作夥伴完成11條口罩生產線，即將進入設備安裝程序，預估3月10日，新增產能將能上升至每日100萬個以上。

上汽通用五菱透過改建生產線的方式轉產口罩，計劃每日生產量預計可達170萬個以上。

本文授權轉載自：鉅亨網