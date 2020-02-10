即使中國於本週開始陸續復工，武漢肺炎對科技界的影響，卻絲毫沒有減輕的跡象，不僅多款3C產品面臨斷供，亞馬遜等大廠更因顧慮疫情，紛紛退展MWC。

中國各省份從2月10日起陸續復工，但這卻不代表武漢肺炎疫情已經獲得控制。相反地，其影響層面正逐漸擴大，科技業界也遭受衝擊，除在中國的據點受到影響外，不少產品的供應仍然告急，就連國際科技大展也難逃波及。

儘管中國規劃本週結束延長的春節假期，被列為實施「封閉式管理」的城鎮仍持續增長，就連首都北京也宣佈封城，顯示疫情之嚴峻。且即便表訂本週開工，許多企業仍自主延後復工日期，對經濟層面的傷害短時間內恐怕不會消失。

供應鏈斷供，VR頭盔、AirPods庫存告急

中國身為世界工廠，是許多企業生產製造的重鎮，武漢肺炎造成的開工延宕，已令不少產品面臨斷供的危機。日前韓國現代汽車宣佈暫時停廠，便吹響供應鏈危機的第一聲號角。

日本遊戲大廠任天堂上週也表示，中國肺炎疫情會對Switch主機及週邊配備的生產運輸，造成無可避免的影響，同時已經處於缺貨的健身環也受到延宕。《動物森友會》版Switch開放預購的時間也因此延期。

任天堂也宣佈，武漢肺炎疫情導致Switch、健身環的生產運輸受到影響，預計2月6日展開的預購活動也因此推延。 Wachiwit via shutterstock

而電動車廠特斯拉也預估上海廠被肺炎波及的情況下，Model 3交車將延誤一週至一週半的時間，導致股價重挫17%。

讓人沒料到的是，VR頭盔的供應同樣遭遇危機。社群龍頭Facebook近日透露，新型冠狀病毒可能導致VR頭盔供應受阻，同時外媒《UploadVR》指出，部份國家、地區已經陷入缺貨的窘境。

Facebook原先預計2月便能恢復供應，但目前重新販售日期已經延後至3月10日。此外，也有報導聲稱，Facebook正在與越南的工廠接洽，希望能和緩部份中國斷供的影響。

而蘋果主要供應商富士康復工也面臨難關，雖然鄭州廠有驚無險通過審查，但深圳廠仍在與當地政府進行協調。且即使順利復工，外界仍不看好工廠能恢復年前的產能，知名蘋果分析師郭明錤認為，肺炎將影響員工復工意欲，整體復工率估計只會有50%左右，發薪日過後還可能爆發離職潮。

《日經亞洲評論》提到，蘋果大受歡迎的真無線耳機AirPods庫存已經所剩無幾，加上初期復工預估只有50%左右，AirPods同樣有缺貨隱憂，可能擴大影響到上半年銷售成績；而最新款的AirPods Pro目前則預估需排隊1個月才能拿到商品。

衛生措施還沒就緒，中國Apple Store延後開張

供應受阻之餘，蘋果位於中國的Apple Store也將延後開張。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，蘋果、Google、三星、微軟等科技巨頭紛紛於2月初關閉於中國辦公室與店面，預計暫時歇業直到中國復工。

不過，蘋果零售暨人力資深副總裁Deirdre O’Brien在一封內部信中提到，雖然辦公室與聯絡中心預計會於本週恢復營業，但Apple Store則將延後開張，具體原因為額外的清理消毒、衛生規範及當地對公共場所的限制。

蘋果並未公佈實際開張日期，僅聲稱目前正為App Store重新營業進行準備，一旦時間確認便會進行通知。《彭博社》則推測，中國地區的Apple Store恢復營運，恐怕得等到2月15日前後。

不在中國也一樣，通訊大展MWC受肺炎衝擊

縱使舉辦地點遠在西班牙巴塞隆納，世界行動通訊大會MWC也沒能躲過武漢肺炎的衝擊。這起預計將於2月底隆重登場的科技盛會，陸續有大廠宣佈退展，暫時避避新型冠狀病毒的風頭。

目前宣佈退展的企業已達5家，分別是韓國3C廠商LG、瑞典電信商Ericsson、美國晶片大廠Nvidia，以及雲端龍頭亞馬遜。亞馬遜是最新宣佈退展的企業，上週末聲稱由於顧慮武漢肺炎的影響，他們將退出MWC 2020。

對武漢肺炎的擔憂，讓亞馬遜上週末宣佈退展MWC 2020。 Sundry Photography via shutterstock

不過，MWC沒有因各家大廠的退出，而打算延期甚至取消展覽，今年的MWC大會將如期於2月24日揭幕。主辦單位GSMA強調，他們將加強針對武漢肺炎的防護措施。

為讓各國廠商安心參展，GSMA已率先宣佈本屆MWC將禁止中國湖北省的民眾入場，同時所有來自中國的遊客必須證明已在海外待超過兩週時間，才會被允許參加這場科技盛會。

每屆MWC約有5,000至6,000位訪者來自中國，對比歷年10萬人的參觀人次，這個比例並不算高。

雖然中國參訪者受到限制，企業仍可以繼續參展，目前華為、中興通訊已宣佈參展MWC，不過相關人員會在大會開始前自主隔離，並盡量從歐洲地區調動人力，盡力將外界的疑慮降到最低。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuter、The Verge、Bloomberg、日經