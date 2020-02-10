武漢疫情蔓延，中小企業、餐飲業都傳出災情。北京線下教育機構兄弟連、知名KTV「K歌之王」相繼宣布倒閉，餐飲業者則每日虧損，掙扎求生。

2月10日是農曆年後中國復工日，中國政府宣佈除新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情最嚴重的湖北省以外，其餘地區陸續開始復工。

早前，中國已在全國30多個省市發動「重大突發公共衛生事一級響應」，嚴格執行人流管控。因應此次復工，中國政府祭出 居家隔離十四天、企業錯峰開工（即不同企業的復工日期不同）、員工彈性上班 等八大要求，希望疫情可以不因復工造成的人流移動而加劇。

然而，某些中小企業沒能等到復工日，就因長期停工的衝擊過大，傳出倒閉的消息。

中小企業倒閉潮將起？67%企業表示只能撐2個月

根據北京大學與清華大學合作，針對995間中國中小企業受武漢肺炎影響的報告指出， 有67%的企業表示他們手上現金流只能維持企業生存兩個月。 只有10%左右的企業能維持六個月以上。

此外，有63%左右的企業表示最大的壓力來源是員工工資以及五險一金（指中國的勞工福利政策，包含養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險五種社會保險及住房公積金）的支付，最主要的應對策略，是減員降薪及貸款。

對一些網路產業來說，讓員工在家工作或許是一個解套方式，但對餐飲業、實體課程產業等線下業者來說，沒有人流就沒有收入。2月6日，一間估值曾超過10億人民幣、中國數一數二的IT課程培訓機構「兄弟連」，便在微博發布聲明，宣佈公司因現金流問題，關閉直營北京校區，遣散所有員工，13年創業夢在疫情肆虐下傾倒。

「節前咱們勒緊腰帶，緩發工資、全體動員，壓縮成本，就是為了節後招生旺季打個翻身漲。哪知這次疫情來的如此兇猛，猝不及防，把我們的計劃全部打亂。」兄弟連創始人李超在聲明信中表示。

事實上，許多中國企業在中美貿易戰等大環境下，2019年的業績表現已經受到內部經濟不景氣所影響，這波武漢肺炎疫情更像是壓垮駱駝的最後一根稻草。

北京知名KTV「K歌之王」同樣宣布於2月9日與全部的200多名員工解除合約，表示若公司有30%員工不同意此方案，公司將進行破產清算。

K歌之王在聲明信中提到，該公司2019年業績效益與往年差距極大，為此公司特別聘雇顧問公司來調整公司制度、管理流程，準備在2020年重新展翅，不料遇上武漢肺炎，鎩羽而歸。

餐飲業寒冬，一個春節少掉2.1兆新台幣

中國餐飲業者同樣如履薄冰。新聞週刊《三聯生活週刊》報導指出，中國零售餐飲業光是春節7天內就損失近5,000億人民幣（約新台幣2.1兆元）。海底撈關閉中國所有分店，股價暴跌20%、星巴克中國也已關閉近2,000間門市。

《三聯生活週刊》訪問連鎖品牌「阿香米線」創辦人何勇，他指出，即便是武漢封城時他也不覺得太嚴重，因為靠湖北以外的店面他估計自己每天還能有500到600萬人民幣的收入，後來疫情迫使他全中國店鋪幾乎全部關閉，他也無法樂觀了。

阿香米線春節期間收入極為慘淡。大年初一，80萬；初二，40萬；大年初三，20萬。何勇表示，最後他都懶得看每日營業額，因為也只剩一些機場的店面還開著。

同樣經歷過SARS風暴的何勇也指出，這次武漢肺炎的情勢有過之無不及。他說，2003年的媒體傳播速度、人員流動速度都沒有這麼快、這麼廣。中國經濟也產生結構性的變化，第三級產業（服務業）的比重已從當年的42%爬升到近54%，成了中國的經濟支柱，也加深疫情對整體經濟的影響。

「創業以來，從來沒遇到這麼大的困難，」何勇說。

參考資料：三聯生活週刊、創業邦、新浪財經

責任編輯：陳映璇