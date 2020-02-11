武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情雖然令許多中國企業苦不堪言，但這起浩劫同樣給予部份產業發展機會，盒馬鮮生、每日優鮮等鮮食電商，因嚴峻疫情出現一線生機。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續擴大，長時間的停工、民眾緊閉家門不敢外出，令幾乎所有中國企業苦不堪言。雖然說來諷刺，卻有少數行業因這場「及時雨」而得以逆轉頹勢。

鮮食電商就是其中之一。

避免與人接觸，鮮食電商成中國民眾「吃」的首選

多年來，鮮食一直是電商難以攻剋的領域，諸如亞馬遜、沃爾瑪等零售巨頭不斷嘗試如何建立可行的商業模式；而在中國，阿里巴巴旗下盒馬鮮生，以及騰訊所支持的每日優鮮，則是這塊領域較為知名的選手。

2019年鮮食電商似乎每況愈下，阿里巴巴在盒馬鮮生開業3年來，首度關閉部份店面。外媒《彭博社》也聲稱，中國鮮食電商產業在2019年正處於垮台邊緣，人們似乎很難習慣上網買菜這檔事。

但武漢肺炎爆發後，成為中國14億人民改變習慣的契機。盡量避免與外人接觸的前提下，鮮食電商成為中國民眾解決「吃」這一項難題的首選。不過更準確來講，不單只有鮮食，整個食品電商都因武漢肺炎訂單有所成長。

顧問公司AgencyChina分析師麥克．諾里斯（Michael Norris）指出，農曆新年前，許多鮮食電商都顯得岌岌可危，唯一懸住他們那條命的，只是背後出資者的雄厚財力。

肺炎疫情延燒，讓每日優鮮7天內賣掉4,000萬項鮮食商品，也因此不得不向其他企業調派人手協助物流。 每日優鮮

不過隨著肺炎疫情蔓延，鮮食電商卻已是民眾降低感染風險的必要手段。

儘管叫外送很方便，與外送員的接觸卻太過頻繁，同時許多民眾現在對烹調好的食物抱持疑慮，害怕過程中若有任何感染者，自己也會因此淪陷。所以能一次性訂購較多新鮮食材，自行在家烹煮的生鮮電商便獲得青睞。

每日優鮮透露，新年期間線上訂單暴漲5倍，他們在7天內售出4,000萬項鮮食商品。電商巨頭京東也聲稱，今年生鮮食品的銷售量是往年同期的3倍以上，總共銷售達1.5萬噸的鮮食商品。

阿里巴巴雖未公開盒馬鮮生銷售的具體變化，仍在一份聲明中提到，線上訂單數大幅增長，他們因此增加北京、上海、廣州的蔬菜供應。盒馬鮮生沒有在春節期間歇業，這段時間成為他們業績成長的重要契機。

諾里斯估計，今年中國電商將因肺炎疫情迎來一波新的高峰，銷售額將占中國整體零售業的3分之1，高於去年4分之1的表現。

但較難預料的是，武漢肺炎為鮮食電商帶來的消費人潮，有多少會在疫情過去後，仍繼續以網路作為購買鮮食的主要管道？

專家們對此看法似乎不太一致。華興資本消費者團隊主管Charlie Chen認為，疫情結束後，消費者將恢復上街購物，這只是一時性的提升；元生資本創辦人彭志堅則相信，藉此機會讓鮮食電商進入人們的視野，是種從無到有的轉變，將從根本改變用戶的購物習慣。

危機也是轉機？多家中企貸款研發應對肺炎產品

危機也是轉機這點，並不單單體現在鮮食電商業務的蓬勃成長。《路透社》獨家報導指出，超過300間中國企業正計畫向銀行貸款總計574億人民幣資金（約新台幣2,468億元），部份計畫用於開發與生產應對武漢肺炎的產品。

身為全球第四大手機業者，小米規劃貸款50億人民幣，用於生產口罩和溫度計等醫療用品；網路業者奇虎360則打算貸款10億人民幣，投入開發追蹤及防範病毒的App，以及購買醫療用品。

曠視科技計畫將貸款投入辨識戴著口罩的人群，以及確認其中是否有人有發燒疑慮。 Dragon Images via shutterstock

人臉辨識技術新創曠世科技則貸款1億美元，加強在戴著口罩的群眾中，透過AI辨識單一人士的能力。同時該公司透露，他們正在改良體溫檢測功能，希望從人群中找出可能有發燒疑慮的民眾，對防疫做出貢獻。

貸款理由雖有用於開發者，但也不乏因肺炎疫情受創嚴重，需要這筆資金協助渡過難關的企業。滴滴出行因這段期間的嚴重受創，申請5,000萬美元貸款；美團點評則計畫貸款用於為武漢醫療人員捐贈食物及醫療用品。

目前尚不知將資金用於開發新產品的企業，是否打算藉此瞄準商機，或免費提供對抗肺炎疫情之用。無論如何，武漢肺炎雖令中國人度過一個難熬的新年，眾多中小企業更因此面臨倒閉，但就如大火焚燒過的森林總有幼芽破土而出，新的機遇將從中孕育而生。

資料來源：Bloomberg、Reuter、CNBC

責任編輯：陳映璇