台積電於今日董事會上有多項決議，包括第四季現金股利2.5元、發行公司債新台幣600億、資本預算新台幣2009億，及提名海英俊為獨立董事候選人。

台積電於2月11日召開董事會，除核准發配2019年第四季的每股現金股利2.5元外，也同時核准了2019年員工獎金與現金酬勞共計約463億3150萬元，其中員工現金獎金已於每季季後發放、而現金酬勞則將於今年7月發放。

以目前台積電4.5萬員工來算，平均每位員工將能分到約102.9萬的分紅，幾乎是超越一般上班族的年薪，難怪今日在嘉義市體育館舉辦的技術員招募會，活動前就已經在當地引起不小騷動。

睽違7年再發公司債，用於產能擴充及污染防治

此外，台積電也決定自2013年發行公司債後，睽違7年再度將於國內募集無擔保公司債，資金額度不超過600億元（約20億美元），主要用於支應產能擴充及污染防治相關支出。

台積電表示，公司債發行細節還在討論，將於近日公告並採分次發行方式執行；同時台積電也強調，這600億台幣的公司債主要是協助台積電在現金的運用上更有彈性，其中規劃的產能擴充依舊維持第四季法說會上的150-160億美金的資本支出、並無因此而有增加。

就目前台積電先進製程的佈局，包括5奈米將於今年上半年進行試產、預計於下半年進入量產，且根據台積電說法屆時的產能拉升會相當迅速；至於6奈米則將於今年上半年進入風險試產、預計年底可進入量產，而更為先進的3奈米目前研發進度順利，台積電也核准資本預算約67億4210萬美元（約合新台幣2009億1566萬元）。

主要執行包括廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能、建置先進封裝產能以及第二季研發資本預算與經常性資本預算。

提名台達電董事長海英俊為獨立董事

董事會除決議上述的支出外，也在會中同意提名現任台達電子董事長海英俊先生為獨立董事候選人，將於今年6月9號股東會上進行投票。台積電表示，目前獨立董事成員共計5位，包括宏碁集團創辦人施振榮先生都是獨立董事成員，不僅有經過嚴謹的遴選程序而誕生，更仰賴這些獨立董事多元的背景跟過往能力，能提供台積電更不同的謀劃策略。

海英俊因為其背景跟經驗豐富，不僅被提名為台積電獨立董事的候選人，也被任命為台積公司薪酬委員會委員。 簡永昌攝影

除作為台積電獨立董事候選人，海英俊也被任命為台積公司薪酬委員會委員。薪酬委員會主要是協助董事會執行與評估台積電整體薪資與福利政策，以及董事及經理人之報酬

海英俊過去曾任奇異資融（GE Capital）台灣地區總經理，也曾在全球多家知名國際金融機構如JP Morgan、Citibank等擔任要職，在1999年時加入台達電子，並在2004年擔任副董事長暨執行長、2012年6月獲選為台達電子董事長，在規劃組織架構、推動並落實策略性創新事業發展以及強化公司治理等方面都有著墨。更是第一位曾2度獲得CNBC亞洲商業領袖榮譽的台灣企業領袖。

新冠病毒衝擊產業，5G還能帶領台積往前衝嗎？

年初的法說會上對於新冠病毒尚無意識，台積電當時仍認為5G、HPC是今年帶動台積的成長雙動能，但如今是否還是則有待後續疫情的發展跟台積的作為。 簡永昌攝影

近期武漢肺炎（新型冠狀病毒）衝擊全球產業，台積電也無法倖免。雖然在開工後股價重挫、一度來到每股316.5元，不過憑著先進製程的堅強實力依舊在近日回到每股331.5元，跟年前封關的333元相去不遠。而隨著中國2月10日陸續開工，台積電的南京廠也如期復工，新冠病毒對台積電的影響，可能還要看是否衝擊到今年拉升台積電主要成長動能的5G跟HPC（高效能運算平台）等市場，以及疫情若無法控制住，台積電要如何因應市場需求變化，或許2020第一季法說會就能有比較明朗的看法。