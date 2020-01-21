才剛推出獨立GPU「DG1」的英特爾，立刻傳出更高階的DG2處理器將委由台積電的7奈米生產，這透露了什麼訊息？

英特爾才剛於CES展上發表代號「DG1」的自家首顆GPU處理器，連上市日期目前都尚未有明確定案，就有外媒報導更高階、代號「DG2」的獨立GPU處理器，或將採用台積電的7奈米技術，預計將於2022年問市。若此謠言屬實，對台積電來說不僅是吃下一張大單，也讓外界對於英特爾先進製程狀況感到好奇。

台積不對客戶評論，委外代工：隨時準備好

上週（1/16）剛結束第四季法說會的台積電，有法人提問關於「北美的某大公司」其委外代工（Outsource）業務時，總裁魏哲家表示，台積電一直對於委外代工這塊業務樂見其成長，台積電能做的就是持續發展技術滿足客戶的需求，而且台積電很有信心成為業界的領導者，但依舊不會針對市場傳聞及單一客戶進行評論。

台積雖無法對客戶進行評論，但魏哲家強調樂見委外代工業務的發展，而台積電也隨時都準備好用先進技術協助客戶。 簡永昌

此番言論被外界解讀是對於潛在客戶英特爾可能會有下單動作做好準備，如今看來似乎真有其事。

此次外傳下單會是以台積電7奈米技術為主，就目前看來，蘋果、華為、AMD等已經是7奈米的座上賓，不過日前AMD執行長蘇姿丰也提到目前7奈米的交貨時間被拉長，根據業界分析師的說法目前交貨時間約是4個月，若未來再加入英特爾DG2大單，可能讓產能很滿的7奈米再添負荷。

蘇姿丰在今年CES展上對媒體表示，目前台積電7奈米產能交貨時間拉長，顯見台積電7奈米的熱門程度。 AMD

話雖如此，台經院分析師劉佩真認為，英特爾若將DG2委給台積電代工，這將是對於台積電在產業地位的提升，顯示台積電在其先進製程的良率跟表現都有極高的水準。

獨立GPU背負使命，更高階DG2為何給台積代工？

至於這次被點名的英特爾獨立GPU：DG1，在今年CES展上亮相，這顆GPU背負的使命看來不小，確實是英特爾用來搶攻遊戲、創作、影像等市場的一大武器。

先登場的是DG1、屬於比較初階的獨立GPU，將採用英特爾Xe架構、同時Xe架構更是規劃要導入英特爾7奈米的技術。但被歸類為更高階、高性能的DG2卻被傳出要委給台積電代工、以其7奈米製程來生產，這透露了什麼狀況？

英特爾今年在CES展上首度端出首顆獨立GPU：DG1，顯示了英特爾對於創作、影像等市場的企圖心。 翻攝intel官方直播連結

劉佩真分析，目前英特爾宣布Tiger Lake筆電處理器採用自家10奈米技術，並於2020年推出外，也宣布2021第四季端出7奈米製程，爾後更將於2024年量產5奈米，相較台積電的奈米製程速度顯然有所遞延。

根據台積電目前所揭露的先進製程進度來看，除已在量產的7奈米家族外，5奈米將於今年上半年進行試產、預計下半年進入量產階段，且產能拉升相當迅速；至於6奈米將於今年上半年進入風險試產，年底預計可進入量產。更為先進的3奈米目前研發進度順利，將於今年北美技術論壇上揭露更多訊息。

劉佩真針對此一傳言表示，若屬實將是對台積電市場地位的推升、但另一方面也顯示了英特爾在製程上的瓶頸與延滯。 簡永昌

除了可以從去年底英特爾針對Ice Lake處理器交貨延遲道歉一事，推測10奈米製程的狀況依舊有問題存在外，面對作為重要產品的獨立GPU，若能盡快解決製程技術的障礙，委由台積電代工讓這顆DG2可以順利誕生搶市，或許對英特爾來說也是一種解決方式。

採用台積7奈米，推測是成本考量

另一方面，DG2將採用的是台積電奈米技術，而非近期大力推廣導入EUV（極紫外線）的N7+，有一說是因為成本考量。當DG2進入量產時，台積7奈米產能較不會像現在滿載情況，因此考慮用的是7奈米而非效能表現更佳的N7+。

不過值得關注的是，英特爾並不是就這樣棄守先進製程的發展。CPU的部分仍會以自家技術為主，7奈米也會是英特爾下一代CPU的驅動力，包括伺服器、桌機、筆電等種類，但何時能靠技術突破這些外界的種種傳言，10奈米製程是否能在今年順利將Ice Lake、Tiger Lake的生產步上軌道，也有待英特爾的表現了。

資料來源：wccftech、AdoredTv

責任編輯：陳映璇