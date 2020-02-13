在過去的幾個月中，特斯拉收購了有電池技術的超級電容器製造商麥克斯韋爾（Maxwell），去年10月還低調收購了加拿大電池製造商Hibar。

美東時間2月11日，據electrek報導，特斯拉正在美國弗里蒙特建造一條電池生產線試點，並自行設計了電池生產裝置。這將是該電動汽車製造商首次生產自己的電池。該生產線上生產的電池將是特斯拉的第一批自產電池。

在過去的幾個月中，特斯拉一直在佈局電動汽車動力電池。它收購了有電池技術的超級電容器製造商麥克斯韋爾（Maxwell），去年10月還低調收購了加拿大電池製造商Hibar。去年6月的年度股東大會上，馬斯克更是不掩其對於「擴大電池生產規模、降低單位電池成本」的規劃。

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「特斯拉不會籌資資本，將專注於增加電池生產能力和降低電池成本。」馬斯克在今年1月29日再次重申這一觀點。2019年全球共銷售163萬輛純電動汽車，特斯拉佔比超過20％，這也意味著特斯拉對電池產量有著更高的要求。

特斯拉在去年12月曾公佈一項有關電池的新專利，透過使用多種電解質添加劑來延長鋰離子電池的使用壽命。若這項技術投入使用，電池使用壽命有望延長至160萬公里。

根據特斯拉最新的一份招聘信息，特斯拉電池製造與電池工程小組不僅正在招攬人才，還透露了將在歐洲進行電池製造擴張的新計劃：負責規劃管理新的電池製造和裝置工程專案的崗位，需要推動新製造裝置和工藝的開發和部署以及歐洲新電池製造擴張計劃的規劃和執行。

今年2月，特斯拉與松下的合資企業首次實現季度盈利，其在內華達州營運的電池廠虧損已得到彌補。瑞士信貸分析師丹·利維認為，內華達州這一電池工廠在去年供應了35GWh的動力電池。

根據electrek報導特斯拉已證實將在柏林附近的超級共產生產電池的計劃，但尚不清楚是計劃與電池製造商合作生產，還是獨立生產。

本文授權轉載自：36氪