台灣POS（收銀機）龍頭飛捷，產品不僅打入賭場賓果機、特斯拉（Tesla）超級工廠自動產線，掌上POS客戶更觸及中國星巴克跟蜜雪冰城，他們怎麼轉型的？

在消費者支付習慣轉變下，台灣收銀機（POS）開發龍頭飛捷科技怎麼拚轉型？

不只是單純「結帳」，飛捷新產品延伸到如何讓消費者高興「選購」，如何「取商品」，甚至，兩年前還打入特斯拉（TESLA）超級工廠產線各站點控管系統供應鏈。

飛捷從台灣POS生產龍頭，到多角化轉型，一切只因為未來消費者結帳只要「嗶一下」就好，團隊開始思考：傳統含鍵盤、錢櫃、發票機及信用卡讀卡機一大套收銀設備下一步要扮演什麼角色？

辨識麵包到水果，電腦可協助結帳點餐

既然預期收銀設備產業需要轉型，飛捷近年也加碼投資力道，雇用一群博士開發出AI物件辨識結帳系統，把不同形狀、口味的麵包放到盤子上，AI鏡頭可以聰明計算總價多少，已有連鎖麵包店使用。

麵包店成為視覺結帳最熱門應用零售店之一 王郁倫攝影

這群高材生博士們，現在更投入「水果辨識系統」，跟麵包辨識不同，麵包店的AI要辨認數量跟麵包類別，但水果得多一個「重量辨識」，過去消費者得自己動手按水果類別，電腦秤重跑條碼，現在消費者免動手，AI可以幫忙列印「買一袋蘋果」或「一粒大西瓜」的價錢標籤。

除了幫消費者聰明算錢，飛捷還要幫消費者「聰明點餐」。

中國零售連鎖餐飲正展開一波新的體驗競爭，2019年底，飛捷接獲中國星巴克大量掌上型（Mobile）POS訂單，位於上海的旗艦店率先開始提供桌邊刷碼點餐服務，消費者不必於櫃台排排站，可以更優雅地選個位置坐下，由店員前來服務。

不只是中國連鎖咖啡龍頭星巴克拚提高體驗服務，中國連鎖飲料店「蜜雪冰城」也下單上千台行動POS，要拚智慧零售。「客戶都喜歡在人流最多、最複雜也最骯髒的環境測試過，才會有信心導入全中國。」飛捷共同總經理徐嘉宏說。

歐賭城用掌上POS玩賓果，日本無線定位送餐到客戶座位

另一頭，歐洲的賭場也開始導入科技，用Mobile POS取代傳統的「紙上賓果」，消費者用一台掌上POS機劃數字，一開獎，若連線賓果，這台掌上機立刻啷啷啷響起音樂跟五彩燈光跑出彩金直接匯到戶頭。

對賭場業者來說，買Mobile POS取代賓果紙，成本自然高很多，但消費者可以不斷重複玩，比起必須不斷跟賭場要賓果紙，體驗更好，甚至還可以說，讓賭客更無感於自己已經下注多少回。至於對工作人員方，Mobile POS 10台可裝入一個機櫃中，賭場工作人員只要負責把交還的機器插回插槽就能充電，也很方便管理維護。

在日本，連鎖餐飲業者，已經可以用無線定位，送餐到消費者座位上，消費者不必再拿個小號碼牌擺桌上。

改善零售市場體驗，飛捷也開發賣場水果及麵包結帳辨識 點讀華山 提供

不只是零售業機會多，飛捷的21.5吋平板液晶電腦（PPC）從2018年起就已經交貨給TESLA，裝載於TELSA超級工廠高自動化生產線上，協助美國及中國上海廠生產電動車，「我們交貨幾千台了，相信未來歐洲工廠也會導入。」飛捷董事長林大成說。

多角化轉型，飛捷非POS營收貢獻目標50%

2019年，飛捷營收中仍有8成來自核心業務POS上，另外2成營收則包括了Mobile POS、KIOSK、液晶平板電腦三大類新品，其中液晶平板電腦佔總營收10%以上，是新業務中最大的一塊，其次業績貢獻度依序是KIOSK及Mobile POS。

「KIOSK將是未來發展重點中的重點。」徐嘉宏說，2020年拚成長50%以上，看好越來越多歐美零售業者節省人力，將KIOSK點餐機作為升級重點，飛捷也開發針對咖啡廳、速食連鎖、高級連鎖餐廳開發許多桌邊點餐機種。

飛捷董事長林大成（中）與共同總經理卓君弘（左）及徐嘉宏（右）。 王郁倫攝影

我們期望三大新品營收貢獻今年來到26%，5年內更要拚佔營收5成！林大成說，在2019年調整產品線，拒絕低毛利率訂單後，未來期望毛利率能更穩定。「毛利率25%以內的訂單我們都砍掉了！」他說。

也因此，武漢肺炎疫情衝擊中國供應鏈，飛捷其實受惠轉單有限，因為飛捷早已不太做低階產品。「我們沒興趣作廉價的POS，我們做精品高階的，別人400美元一台，我們做700~800美元的。」林大成說。

2020年營收拚15%成長，預估3～4月最挑戰

面對2020年營運，共同總經理卓君弘分析，最大關鍵是供應鏈，2月中下旬各工廠陸續開工，目前飛捷物料庫存只到3月，且還不能百分之百滿足3月份，對策是除開工立刻跟供應鏈確認交貨，備案也展開，在台灣尋求相對替代物料，由於飛捷是100%台灣生產組裝，未來不排除提高台灣零件採購佔比。

在新產品應用貢獻下，法人預估飛捷2020年營收有15%成長，但遇到武漢肺炎（新冠狀病毒）干擾下，「我預期疫情要到夏天，必須熬過艱苦的三四月，」林大成分析，在去年基礎開發做好，淘汰低毛利訂單後，2020年無論如何都應該會比去年成長。

責任編輯：蕭閔云