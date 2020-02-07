特斯拉股價猛漲之外，馬斯克斥資3千億打造的Starlink衛星業務，也傳出將從SpaceX拆分，並朝公開上市之路發展。

《彭博社》報導，SpaceX正在考慮分拆Starlink衛星業務，並在未來幾年內將其公開上市，這將讓馬斯克（Elon Musk）執掌的太空公司剛起步的衛星部門，透過首次公開發行股票（IPO）成為獨立的公司。

《彭博》指出，SpaceX總裁兼營運長格溫．蕭特維爾（Gwynne Shotwell）在與邁阿密的一群投資客交談時宣布了公司的想法。

蕭特維爾說道：「目前我們是一家私營公司，但Starlink是我們可以繼續經營並公開上市的適當業務，它那特殊的地位，是讓我們很可能分拆出去並上市的原因。」

Starlink是SpaceX建立一個由大約12,000顆小衛星組成互連網絡的計劃，以向全球任何地方提供高速網路。該服務最快今年夏天就開始提供。

這也是SpaceX一直在穩步籌資的一個項目，正如蕭特維爾兩年前說的那樣，「建立Starlink網路將使公司花費約100億美元（約新台幣3,009億元）以上。」

去年，SpaceX募集超過13億美元的新資金，最近的投資方安大略省教師基金會（Ontario Teachers）特別強調了Starlink的未來成長潛力，而如果SpaceX能夠克服打造和派送服務的技術難題，那麼該公司對其潛在需求和收入感到樂觀。

SpaceX CEO馬斯克5月時亦曾表示，Starlink每年可以帶來300億美元（約新台幣9,027億元）的收入，約為其核心火箭業務預期最高年收入的10倍。

由於馬斯克對公開股票市場的厭惡，讓SpaceX在近20年來一直保持私有狀態。SpaceX股東此前曾透露，希望該公司最終能夠公開上市，即使要等待很久。蕭特維爾在2018年表示，整個SpaceX「只有在建立火星的定期航班後才能公開上市」。

但是，SpaceX已成全球有價值的私營公司之一，市值超過333億美元（約新台幣1兆元），而其股票也成私人投資者最追捧的股票之一，對於市場的SpaceX股票需求如此之高，以至於分析機構Equidate表示，該公司可以在私募市場中「無限量的募資」。

全文授權轉載自：鉅亨網