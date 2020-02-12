Yahoo香港拍賣即將停止營運的消息，在網路上掀起一陣騷動。今天，台灣Yahoo奇摩拍賣澄清，在台灣的業務營運一切正常，而且2019年的成績亮眼。

在昨（11）天，Yahoo香港拍賣在網站首頁貼出公告，宣布即將相分階段結束營運。這一個訊息，迅速在網路上引發討論。

而在今（12）天，Yahoo台灣發出聲明澄清，台灣的拍賣業務一切正常，在2019年也交出了亮眼的成績單，展望未來也將持續提供服務。

今年5月全面停止營運！Yahoo香港拍賣：業務方向改變

在昨天，Yahoo香港拍賣在首頁上發出公告指出，由於業務方向的改變，Yahoo香港拍賣將會於2020年逐步停止營運。而停止營運將分為兩階段進行。

在第一階段，將會由2020年3月24日開始停止貨品上架及買賣，不過依然開放貨品資料下載功能，用戶可以在線上查閱以往的問與答及買賣紀錄。不過，到了5月31日，Yahoo香港拍賣就將全面停止營運。

Yahoo香港拍賣在昨日宣布即將停止營運。 Yahoo香港拍賣首頁

根據平面報導指出，Yahoo香港拍賣已經營運超過20年，是香港最老牌的購物網站。不過，近年來Yahoo拍賣逐步退出各地市場，在Yahoo香港拍賣停止營運後，全球僅剩下台灣以及日本還持續營運Yahoo拍賣。

Yahoo奇摩：台灣拍賣營運一切正常

在Yahoo拍賣在香港停止營運的消息，也隨即受到台灣消費者與賣家的注意。因此，在今天台灣Yahoo奇摩拍賣就發出聲明澄清，「在台灣，Yahoo奇摩拍賣營運一切正常 。」

另外，Yahoo奇摩拍賣也指出，在2019年，Yahoo奇摩拍賣的賣家數年成長3成，同時商品量也較前年翻倍成長，行動用戶與業績占比也超過7成。平台商品越來越豐富、交易活絡，營運狀況良好。

回顧去年，Yahoo奇摩拍賣也推出了許多新功能。像是「都會送」服務，擴大快速到貨地區，位在雙北地區的賣家只要開通都會送服務，就可以在1小時內快速到貨。此外，Yahoo奇摩拍賣也推出了「粉絲通」服務，免費提供賣家社群粉絲經營，除可一對多訊息溝通外，也可以整合折扣碼推播設定，買賣溝通更即時。

展望未來，Yahoo奇摩拍賣也說，「將持續優化消費體驗，讓買賣雙方交易更有樂趣，並因應網購族群消費習慣，提供更優質的服務、更多的網購優惠與多元行銷免運活動。」

責任編輯：蕭閔云