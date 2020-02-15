被Live Nation旗下的售票系統Ticketmaster收購後，拓元的執行長邱光宗將繼續Ticketmaster台灣的執行長。

紐約上市公司Live Nation娛樂公司宣布，旗下售票系統Ticketmaster收購台灣tixCraft拓元售票系統，並在新加坡推出Ticketmaster拓展亞洲版圖，將全球業務進一步推進至32個國家。

今年1月時，Live Nation就經過台灣經濟部投審會核准，投資拓元2.4億元台幣。

拓元執行長將繼續負責台灣市場，擔任Ticketmaster台灣執行長

tixCraft拓元售票系統由邱光宗於2014年創立，是台灣音樂演出售票平台的龍頭之一，長期與台灣最大的演唱會、活動主辦單位合作，包括相信音樂（B’in）、理想國（Live Nation Taiwan）和iMe台灣。如五月天、怪奇比莉、蔡健雅、張惠妹等人的台灣演唱會都由拓元販售。

目前擔任拓元執行長的邱光宗將在被收購後，擔任Ticketmaster台灣的執行長。邱光宗表示：「很榮幸成為Ticketmaster的一份子。把Ticketmaster的技術和服務引進台灣，運用Ticketmaster廣布全球的龐大網路，我們將全面翻轉台灣粉絲、場館、體育俱樂部和活動主辦單位的票務體驗。」

而Live Nation娛樂公司則表示，短時間內Ticketmaster與拓元售票系統並不會直接整合，未來有相關的計劃會再宣布。

不過，較具爭議的是Ticketmaster有「再販售（resale）」的功能，且價格由消費者自訂，雖然並不是每一場表演都能夠再次販售，但恐在台灣淪為黃牛的工具。針對再販售的功能，Live Nation向《ETtoday星光雲》回應：「不適合台灣風土民情的功能，將會適情況刪減。」

除了台灣之外，Live Nation也積極進軍新加坡

Ticketmaster是紐約上市公司Live Nation旗下的售票業務，每年處理超過5億張門票。Ticketmaster持續在全世界擴大業務和市占率，而亞洲不斷成長的現場演出娛樂產業和大型場館，也是TicketMaster發展的重點區域。

考量到台灣擁有多名重量級的華人歌手，收購拓元售票系統有助於Ticketmaster鞏固亞洲市場。2019年，Live Nation也收購了新加坡One Production和馬來西亞PR Worldwide兩大公司，宣示其在亞洲演唱會業務的布局。

Ticketmaster國際總裁馬克・約維奇（Mark Yovich）表示：「透過在台灣收購tixCraft拓元售票系統並在新加坡插旗，建立了兩個由優秀團隊進駐的基地，全力支持亞洲蓬勃發展的現場表演娛樂產業，更讓粉絲有機會更無縫參與全球活動。」

目前Live Nation分公司遍及上海、香港、東京、首爾、新加坡、台北、曼谷、吉隆坡、墨爾本、雪梨、布里斯本和奧克蘭等地。

責任編輯：蕭閔云