多家純網銀業者，紛紛在近期發出人才的招募需求。新世代的金融人才，究竟需要具備那些條件和能力？

經過兩年的籌備，三家純網銀最快在今年第三季陸續開業，結合科技與金融的全新服務，將擾動形象保守的金融產業，多家業者也都在近期，發出人才的招募需求。新世代的金融人才，究竟需要具備那些條件和能力？

不只專業技能，對人性的理解也很重要

有著感性形象的「文科生」，就是純網銀業者延攬的人才之一。

中文系畢業的詹捷宇，過去曾擔任中國信託的儲備幹部四年，現在在將來銀行負責產品，「純網銀是網路世代的元生產物，身為這個時代的人，可以設計出最適合這個時代的金融服務，是當初最吸引我的事情。」

詹捷宇分析，純網銀的從業人員來自各個產業，工作時，跨領域的溝通、討論，讓自己在工作上得到很大提升，他認為，尤其是有一點傳統金融工作經驗的人，非常適合投入純網銀，除了適應能力較好，工作經驗也能得到快速提升。

文科背景的優勢，在於懂得用不同面向去思考事情，即便本身不懂技術，在金融知識以外，最好持續累積不同領域的專業知識，特別是在設計開發時，能發揮跨領域的優勢，縮短與IT人員溝通的成本，「獨立思考、獨立觀察的能力很重要，FinTech華麗名詞的背後，本質還是滿足客戶生活中的需求。」

蔡仁譯攝影

技術背景的人才，則必須有更多對於人性的理解。

在將來銀行負責IT的林哲鋒，過去曾任職於電商，他觀察，純網銀的組織架構偏向科技業，IT背景的人才必須要多看、多理解，「許多你不知道的金融需求，不代表不存在。」技術再怎麼厲害都只是其次，還要培養對其他領域的關心，從人的本質出發，才能在工作上獲得更多機會，打造出真正符合顧客需求的商品。

改變招募流程，線上、線下並進

科技，打破產業之間的分界，將來銀行總經理劉奕成直言：「人才界線將被打破，不一定要是金融背景才能勝任。」

我們正處於行動網路時代，金融、科技、娛樂、生技等領域的界線，逐漸變得模糊，能否成為新世代、新產業的關鍵人才，年齡不會是問題，關鍵在於人格特質和態度。招募夥伴的過程中，內部面臨的挑戰是：「如何尋找到有這麼多功能的人，而他又擁有一項最強的技能。」

早在2018年籌備處時期，將來銀行就積極招募各領域人馬，甚至還有五金行師傅也來投履歷。與其他純網銀業者不同的是，將來銀行採取線上、線下並進的招募模式，從去年到現在，已經舉辦了四場線下招募分享會，透過實際面對面，除了讓求職者直接認識企業及其文化，同時藉由工作坊模式的討論，激發大家對於未來新金融的想像。

為了找到適合的人才，將來銀行重新檢視了傳統的招聘流程。劉奕成說，一般金融業都會要求求職者上網填一大堆制式資料，「但真的需要填這麼多嗎？還是進來工作再填就好？」

如今，將來銀行在面試時，只需花兩分鐘填寫簡單資料，其餘的補充資料、作品集，完全由求職者發揮，沒有制式規定，「這就是設身處地替人著想，以後我們設計App時，也是抱持這樣的精神。」

科技打破產業之間的分界，將來銀行總經理劉奕成直言：「人才界線將被打破，不一定要是金融背景才能勝任。」 蔡仁譯攝影

不必什麼都懂，但觸角一定要廣

人資主管魏詩桓透露，內部選才時的標準，「與個人的專長、過去背景無關，人格重於學經歷。」他最看重以下兩個能力：首先， 在模糊狀態中，可以持續前進的能力 。

純網銀在台灣是全新的金融型態，「我們現在是小步快跑，很難跟求職者說明清楚產業一、兩年後的變化。」魏詩桓說，將來銀行現階段所有的工作職位都還很模糊，也是每個人都在經歷的狀態，因此，如何在沒有資源的環境中找出資源讓工作有進展，是他選人才的第一個標準。

其次，是 面對挫折的能力 。對純網銀來說，所有產品架構都是從0到1的過程，要懂得調適遭遇挫折後的心境，才能不斷成長。

傳統金融業組織科層嚴明，近年來，金融科技（FinTech）風潮襲來，金融業為了拚轉型，紛紛聘用大量IT（資訊科技）人才，劉奕成以此為例說明，「以前大家都只熟悉自己的業務範圍和產品，現在必須用不同角度看事情。」因此，消費者行為分析、行為科學家、數據分析等人才需求，也將在金融業愈來愈普及。

他觀察，在將來銀行裡，過去做企業金融的IT，也時常會給消費金融的IT建議。關鍵在於，不能局限自己關心的層面，「我現在找人，都會希望有跨界思考的能力，不一定每個東西都懂很深，但觸角一定要廣。」

金融業的本質，說穿了就是服務業，每個產品都必須體察各族群客戶的需求。將來銀行策略長吳建頤指出，外籍移工和新住民會是純網銀可以著墨的商機，未來也將招募新住民客服團隊。

以人為本，關注所有顧客的需求，將成為新金融不可或缺的競爭要件。

對未來數位人才的三個建議

1. 不斷學習：具備持續學習的能力，才能在客戶有需求時，設法找到資源，達成目標。

2. 搶先嗅到需求：金融需求無所不在，必須設身處地思考，才能推出滿足社會各族群金融需要的產品。

3. 正向的思考能力：金融背景不是必要條件，但是性格一定要很正派，不能一心只想著賺錢。

責任編輯：蕭閔云