受到武漢肺炎疫情影響，電商平台的日用品、食品熱賣，引爆一波宅經濟。但卻也讓PChome 24h的物流難以負荷，宣布特定品項短時間內無法24小時到貨。

受到武漢肺炎影響，近期台灣零售、餐飲、觀光業者普遍受到重創，不過，電商平台卻在此風波中異軍突起、業績飆高。

由於電商單量大增，據平面媒體報導，網路家庭PChome在近期作業不堪負荷，訂單屢屢延遲到貨。甚至在PChome 24h下單的物品，都要花上3天才能到貨。

日用品、食品出貨量大，PChome暫停部分品項快速到貨服務

對此，PChome回應，自從開工前，實體消費行為就開始大量轉移至虛擬通路；由於訂單量真的太大，因此近期「部分商品（日用品、食品品類）將停止指定時間到貨服務。」

PChome表示，為維持服務品質，針對宅經濟帶動的各種消費需求，也持續進貨、補貨，並積極調度人力投入倉儲及物流、加速出貨效率，全面滿足消費者生活。

但另一方面，momo富邦媒則回應，近期站上日用品、食品確實都有不錯的表現成績。在momo購物網站上有12小時速達、隔日配、與物流約定配送時程的優先配、一般配送等等，不同的配貨速度標準；目前，momo購物網物流依照排程，商品運作維持原先的配達率，依然按照各商品頁標示的物流速度作業中。

武漢肺炎疫情影響，讓PChome的日用品、食品銷量大漲。 PChome

日用品暴增3.7倍，銷量比衛生紙之亂更狂

PChome分享，24h購物在年後全品類買氣蓬勃，尤以健康防護、居家清潔、生活日用、即時食品、餐廚家電等商品的市場需求暴增，連帶推動遊戲主機、周邊及配件銷量成長，居家娛樂取代戶外活動，引發新一波宅經濟商機。

在訂單數持續爆增下，2月以來Pchome 24h每日的食品、日用品類訂單量已是去年同期的3.7倍，連續14天訂單持續大量湧入，購買的商品內容也較以往多元，增加出貨處理時間和複雜度。

回顧2018年的衛生紙之亂，也曾為電商帶來一陣風波。衛生紙重量輕、大材積的特色，在當時為眾電商平台相當大的物流負擔。

但與2018年的衛生紙之亂相比，這一次熱賣的時間更長；而且不僅僅是衛生紙一個品項，是多種不同品項的日用品、食品同時熱賣，為電商平台帶來的挑戰更大。為因應倉儲物流龐大的出貨能量，PChome表示已即時投入了雙倍的人力應戰。

責任編輯：蕭閔云